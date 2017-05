Vil kreve eksosrensing fra cruiseskip i vestlandsfjorder

Sjøfartsdirektoratet foreslår for Klima- og miljøverndepartementet at det stilles strenge utslippskrav til cruiseskip og andre fartøy som besøker de tre norske fjordene på UNESCOs verdensarvliste.

Turistene strømmer til Geirangerfjorden, Nærøyfjorden og Aurlandsfjorden for å oppleve vill og uberørt, ren natur.

Økende utslipp av eksos er i ferd med å tilsløre det vakre bildet. Departementet har fått Sjøfartsdirektoratet tik å komme med forslag til tiltak.

Konkrete tiltak

Dette er forslagene:

Krav om at skip skal ha rensesystemer som reduserer utslipp av NOx

Kun tillate bruk av drivstoff med lavt svovelinnhold

Synlig utslipp av røyk fra skip skal oppfylle krav til gjennomsiktighet

Rapporteringskrav innføres for alle skip som går inn i verdensarvfjordene

Redusere antall skipsanløp totalt eller per dag/uke

Fastsette maksimal hastighet i definerte soner for å redusere drivstofforbruk og utslipp

Forbud mot utslipp av scrubbervann

Forbud mot utslipp av gråvann

Forbud mot utslipp av kloakk, urenset og renset

Sjøfartsdirektør Olav Akselsen tror forslagene blir akseptert av rederiene.

– Dette er konkrete tiltak som både vil beskytte miljøet i disse enkeltfjordene, og samtidig gjøre skip som ferdes over store deler av norskekysten mer miljøvennlige. Vårt inntrykk er at cruiseskipsnæringen og deres kunder oppfatter miljøkrav som en naturlig og positiv del av virksomheten, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

Direktør for bærekraft og miljø i cruiseskipsrederiet Aida, Monika Griefahn, har tidligere uttalt til TU at Aida vil følge norske krav, eventuelt også til landstrøm, og disponerer flåten ut fra slike krav.

Denne strømpluggen vekker sterke reaksjoner: Hurtigruten velger bort internasjonal standard

Bygget før 2000

Ifølge Sjøfartsdirektoratets rapport er de fleste cruiseskip som besøker fjordene mer enn 17 år gamle. De har dermed ikke moderne renseteknologi som katalysatorer for å fjerne NOx eller scrubber til å vaske ut svovel og partikler.

– De fleste skipene som trafikkerer fjordene er bygget før år 2000 og har motorer uten moderne renseteknologi. Dette fører blant annet til utslipp av partikler, svoveloksider (SOx) og NOx, skriver direktoratet.

Klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen bestilte rapporten fra Sjøfartsdirektoratet i fjor på grunn av økende bekymring over luftkvaliteten i turistområdene.

– Norge har et internasjonalt ansvar for å forvalte våre verdensarvområder. Vi vil at verdensarvområdene skal utvikles som fyrtårn for den beste praksisen for kultur- og naturforvaltning. Klima- og miljøvennlig skipsfart er også et viktig satsingsområde. Å få ned forurensningen fra cruisetrafikken i verdensarvfjordene er viktig for begge disse målsettingene, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen i en pressemelding.

– Jeg vil takke Sjøfartsdirektoratet for et grundig og solid arbeid, som er gjennomført i kontakt med mange aktører. Vi vil straks gå i gang med oppfølgingsarbeidet, i nær kontakt med direktoratet og berørte interesser, fortsetter han.