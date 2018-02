Vil ha selvkjørende busser i trafikk på Fornebu innen badesesongen begynner

Obos, Bærum kommune og Acando melder i dag at de har planer om å få selvkjørende busser i rutetrafikk på Fornebu til sommeren.

Etter at loven om utprøving av selvkjørende biler ble innført 1. januar i år, er det åpnet for å teste ut førerløse kjøretøy på norske veier. Foreløpig er det ingen som har søkt.

Fornebu-ruta vil dermed konkurrere om å bli det første prosjektet med en selvkjørende buss på offentlig vei i Norge.

Utdatert etter tre år: Nå snur de opp ned på hva et parkeringshus skal være

Skal frakte badegjester

I forrige uke skrev Teknisk Ukeblad at Stockholm har fått sin første selvkjørende buss i rutetrafikk. Samtidig er det ingen som har søkt om å teste førerløse kjøretøy i Norge, ifølge Vegdirektoratet.

De som er kommet lengst i prosessen er likevel prosjektet på Forus i Stavanger, som straks er klare til å levere sin søknad om å få ta bussen ut fra testbanen til offentlig vei. I tillegg er det flere andre prosjekter i gang rundt om i landet.

På Fornebu er planen at bussene skal frakte badegjester til Storøyodden badestrand gjennom hele skoleferien.

– Dette er ikke et res om å være først ute med selvkjørende busser, dette handler om å bidra positivt til byutvikling på Fornebu. Det vil ta vekk parkeringspresset ved stranda, men det kommer også beboerne til gode på andre måter, sier konsernsjef i Obos, Daniel Kjørberg Siraj, til Teknisk Ukeblad.

Nå er regelverket på plass: Slik blir den første førerløse bussen i trafikk

Selvkjørende, men ikke ubemannet

Prosjektet har foreløpig ikke tatt endelig stilling til hva slags leverandør de vil gå for. Planen er at bussene i første omgang skal kjøre på korte strekninger, med en hastighet på cirka 15 kilometer i timen, med inntil 12 passasjerer.

Men selv om bussen skal være selvkjørende, blir den likevel ikke helt ubemannet. Det vil være en operatør ombord.

– Bussen kommer til å være utstyrt med en vert, som kan hjelpe passasjerer, ha sikkerhetsopplæring, kunne gi nødvendig informasjon og påse at det er trygt også for omgivelsene. Slik kommer vi til å ha det gjennom hele sesongen. Dette er noe helt nytt, så foreløpig må det et menneske til, forklarer Siraj.

Acando har tidligere kjørt tester med førerløse busser, og vet hvordan kjøretøyene fungerer. De har likevel ikke kjørt testruter på offentlig vei før.

– Nå er neste steg å søke om offentlig tillatelse, hvor vi dokumenterer at sikkerheten rundt prosjektet er ivaretatt. Vi regner med å ha en god dialog med vegmyndigheten for å kunne levere en søknad som svarer på alt de vil ha dokumentert. Dette blir blant de første søknadene de får inn, så dette vil jo være nytt også for myndighetene, påpeker Siraj.

Han legger til at med de positive signalene myndighetene, med samferdselsministeren i bresjen, har gitt for utprøving av selvkjørende kjøretøy, så regner han med at de får klarsignal.

I Sverige ruller den første førerløse bussen på veien: I Norge lar de foreløpig vente på seg

Oppstart til sesongstart

Tanken bak strandruta er at det på fine dager kan være trangt om parkeringsplassen ved badeplassen på Fornebu – til irritasjon for både badegjester og beboere.

Dessuten oppleves i dag spaserturen fra boligene ytterst på Storøya til bussholdeplass i Snarøyveien som noe lang for enkelte beboere, noe som gjør bruk av dagens busstilbud mindre attraktivt og mer strevsomt.

De har foreløpig ikke satt en endelig dato for oppstart, men viser til at basesesongen i Norge sjelden er i gang før i juni.

Obos påpeker i pressemeldingen at de ikke har planer om å bli et busselskap, men at det handler om å være involvert i byutviklingen.

– Som en stor utbygger jobber vi med å utvikle gode byer, og mobilitet er en del av det. Da er det viktig at vi er med og lærer noe om fremtidens mobilitetsløsninger, og hvordan vi kan løse ulike behov, slik at vi kan vite hvordan vi skal drive byutvikling fremover, understreker Obos-sjefen.

Stort intervju med samferdselsministeren: Nå kan vi få biler helt uten fører på norske veier

Klimapolitikk

Bærum kommune, som også er med i prosjektet, forklarer i meldingen at kommunen har høye mål for å redusere klimautslipp. Ordfører Lisbeth Hammer Krog er positiv til at Fornebu er valgt som utprøvingsområde.

– Dette er et pilotprosjekt helt i tråd med vår klimapolitikk. Fornebu har moderne infrastruktur med god veistandard og et lite komplisert trafikkbilde, noe som gjør området godt egnet til å teste ut selvkjørende busser, sier Hammer Krog i meldingen.

Acando var de første som demonstrerte selvkjørende minibusser i Norge. Til nå har hele 15.000 passasjerer fått prøvekjøre bussen.

– At vi har fått et lovverk som tillater utprøving av selvkjørende kjøretøy på norske veier, er starten på en transportrevolusjon, mener Sven Ivar Mørch, administrerende direktør i Acando.