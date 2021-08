Vil ha nytt elektrisk næringsliv på sjøen

Mange politikere er overbevist om vår elektriske framtid. Det er også Arbeiderpartiets energipolitiske talsmann, Espen Barth Eide i høyeste grad. Han opplever at elektriske biler, båter og fly preger mye av debatten og aktiviteten til folk han snakker med.

Samtidig er han opptatt av vi trenger en ny industri som skal erstatte alle de arbeidsplassene som forsvinner etter hvert som olje og gass svinner hen. Vi har fordelen her i landet i å være de som har størst antall elbiler per innbygger. Det har påvirket våre holdninger og verden utenfor, og gjort det helt klart at fossilmotoren har utspilt sin rolle. Alle bilprodusentene har skjønt det.

Godt grunnlag

Vår fordel var at vi hadde tunge avgifter på fossilbiler som vi kunne ta bort på elbilene for å få fart på utviklingen. Elbåter har ikke de samme avgiftene, men til gjengjeld har vi en stor marin sektor, både profesjonell og forbrukerrettet. Det er et mye bedre grunnlag for å utvikle en elektrisk næring enn på bilsiden. Og som kan elektrifisere alle fritidsbåtene våre.

Det offentlige må finne ut hvordan de skal dytte på utviklingen som å støtte etableringen av ladeinfrastruktur langs sjøen. Men også hvordan digitalisering og deling kan bidra. Elbåtdeling, som sørger for at vi slipper å produsere så mange ting, er med å redusere utslippene både i produksjon og bruk.

Norske Kruser er en av de Barth Eide peker på. De driver en delingstjeneste med norskbygde elbåter og opplever en voldsom vekst. Daglig leder og medgründer Christer Ervik kan fortelle at båtene deres fra fem havner i Oslofjorden er ute fra tidlig morgen til sent på kvelden. Mange av kundene deres har allerede tegnet seg for neste sesong. Mange vil heller ha levert båt som en lydløs tjeneste enn å kjøpe egen båt med alle de kostnader det innebærer. I gjennomsnitt bruker kundene deres elbåtene dobbelt så mange timer som fossile fritidsbåter i sesongen.

