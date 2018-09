Vi sender direkte: Se tunnelboremaskinene slå gjennom i Follobane-tunnelen

Rundt klokka 11.30 dag kommer det første gjennomslaget i Follo-baneprosjektet. Det skjer i Fjellhallen under Jomfrubråten, der de to Follobane-løpene og løpet til Østfold-banen møtes. TU kommer til å strømme live fra tunnelen, og du kan se gjennomslaget direkte her.

Det har til tider vært rundt anleggsdriften av jernbaneprosjektet, men i dag er det eneste usikkerhetsmomentet hvilken av de to tunnelboremaskinene (TBM) som kommer til syne først: «Dronning Eufemia» eller «Dronning Ellisiv».

De to TBM-ene har lagt bak seg ni kilometer fjell på sin langsomme ferd nordover, siden starten i 5. september 2016. To andre TBM-er er i ferd med å jobbe seg gjennom ni kilometer fjell sørover, og forventes å ha gjennomslag ved Langhus i nærheten av Ski, våren 2019.

Illustrasjonen viser tunnelspaghettien under Ekebergåsen, der de to Follobane-løpene og den nye tunnellen med Østfoldbanen kommer sørfra, og møtes i en fjellhall under Jomfrubråten. Her er det flere veitunneler fra før, i tillegg til underjordiske tankanlegg som ikke er med på illustrasjonen. Illustrasjon: Bane NOR

Holder tidsplanene

Når det siste gjennomslaget er unnagjort, vil Follobanen ha Nordens lengste jernbanetunnel, på cirka 20 kilometer.

De fire 150 meter lange maskinene har en diameter på 9,96 meter, og er de sterkeste TBMene som noensinne er laget, har Bane NOR fått opplyst fra produsenten, tyske Herrenknecht.

Grunnen til at det er nødvendig med så kraftige boremaskiner, er at fjellet langs Follobane-traseen er ekstremt hardt, blant annet fordi det er dannet gjennom flere istider, forteller kommunikasjonssjef Kathrine Kielland i Bane NOR/Follobane-prosjektet.

Tidligere i år senket det seg mørke skyer over Follobane-prosjektet, da hovedentreprenøren, italienske Condotte, fikk økonomiske problemer og senere bad om konkursbeskyttelse. Deler av anleggsarbeidet hadde to ukers stillstand, men kom i gang igjen da Bane NOR brøt de fire Condotte-kontraktene, og overtok som totalentreprenør mens kontrakter ble lyst ut på nytt som utførelsesentrepriser. I sommer ble tre av kontraktene overtatt av norske entreprenører. Blant annet overtok AF-gruppen tunnelarbeidene fra utløpet under Ekebergåsen til fjellhallen der dagens TBM-gjennomslag skal skje.

Arbeidet med TBM-ene ble imidlertid ikke påvirket av Condotte-konkursen, og gjennomslaget i dag kommer i tråd med de opprinnelige planene, forteller Bane NORs prosjektdirektør for Follo-banen, Per David Borenstein.

– Når det gjelder de delene av anleggsarbeidet som fikk stans på grunn av konkursen, så regner vi med at vi klarer å jobbe inn forsinkelsen, slik at Follobanen kan ferdigstilles som planlagt i slutten av 2021, sier Borenstein.

Krevende anleggsforhold

Follobanen har vært et utfordrende anleggsprosjekt fordi så mye av arbeidene har pågått kloss inntil annen infrastruktur. Inne i Ekebergåsen har man brukt såkalt drill and split-teknikk for å unngå at rystelser og vibrasjoner fra sprengninger skulle skade veitunellene og de underjordiske tankanleggene som ligger tett inntil traseen til jernbanetunnelen.

I stedet for å sprenge, har man boret tett i tett med små hull, og brutt løs fjellet ved hjelp av hydraulikk.

– Det går sakte, men gir svært god kontroll, sier Borenstein.

I denne fjellhallen blir det gjennomslag i dag, før de to TBM-ene blir demontert og fraktet ut. Foto: Terje Skåre

I sommer foregikk det også anleggsarbeid utenom det vanlige i nærheten av Oslo S, da to 41 meter lange tunnelelementer av betong ble skjøvet inn under sporene på Østfoldbanen ved hjelp av hydrauliske jekker med en fart på åtte meter per dag.

I tunnelen er skinnene lagt som fastspor i stedet for som ballastspor. Det vil si at de er festet i en støpt betongsåle, i stedet for å være lagt på en såle av pukk slik det er vanlig å gjøre. Det skal bli mindre behov for vedlikehold av skinnegangen med denne metoden.

– I tillegg har bruken av PIMS som prosjektstyringsverktøy gjort det mulig å bygge Follo-banen fra fem anleggsområder samtidig, forteller Borenstein.

Det bor mer enn 60.000 mennesker over Follobane-traseen, og mange kan merke anleggsarbeidene i forbindelse med tunneldriften. Bane NOR har derfor lagt ned mye arbeid for å informere og holde kontakt med anleggsnaboene, forteller Kathrine Kielland.

– Det er ikke minst viktig å få kommunisert når ulempene kan ventes å starte, og når de vil være over. Vi har blant annet utviklet en nettbasert karttjeneste der naboer og andre interesserte kan følge med på hvor langt de fire TBM-ene er kommet, sier hun.

Når Follobanen åpner vil togene bruke 11 minutter fra Ski til Oslo, noe som innebærer en halvering av reisetiden i dag.