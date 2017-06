– Vi får ikke utviklet bransjen hvis vi ikke lærer av gamle feil

Byggebransjen klarte ikke å enes om en standard for samspill nå – og det er kanskje like greit. Digibygg tok initiativ til å stoppe arbeidet fordi det å ta utgangspunkt i totalentreprise er feil.

Nå skjer det mye, spesielt innen digitalisering, og kanskje kommer vi til å jobbe helt annerledes fremover.

Da nytter det ikke å ha gårsdagens tankesett som utgangspunkt.

Konkrete forbedringspunkter

På veien mot bedre samspill nytter det heller ikke å falle tilbake til gamle mønstre når hverdagen innhenter oss i et prosjekt. Dette gjelder både oss rådgivere og byggherrer som bestiller tjenestene våre.

Jeg har deltatt i en liten gruppe i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) som har vært i dialog med et forum med byggherrer, hvor stort sett alle er representert.

I denne gruppen i RIF har vi jobbet med å konkretisere noen områder hvor begge parter kan utvikle seg, og jeg tenkte dele noen av dem. Disse punktene kommer kanskje ikke som en overraskelse, men det er greit å være bevisst for dem.

Konsulenter foreslo byggemetode som bare egner seg om sommeren: Så startet arbeidet 23. oktober

Fem forbedringspunkter

Her er fem utvalgte forbedringspunkter for rådgivere – og ditto for byggherrer.

Først noen forbedringspunkter for oss rådgivere:

#1 Rådgivere bør bli bedre til å lede og styre prosjekteringsgrupper

Dette handler om å styre kostnader og varsle bedre, om å styre personell/ ressurser bedre, og bruke de som faktisk er tilbudt. Det handler også om å vektlegge ITB (teknisk integrasjon av grensesnitt) i større grad, og om å sikre at rett fag kommer inn i prosjektet til rett tid.

#2 Rådgivere må få bedre kompetanse og eierskap til byggeprosessen

Vi rådgivere må i større grad reflektere over hva som faktisk lar seg bygge, hvilke byggekostnader det gir, og – ikke minst – hvilke driftskostnader våre løsninger vil resultere i.

#3 Rådgivere må være tydelige i sine anbefalinger

Våre oppdragsgivere trenger et entydig beslutningsgrunnlag. Hvis vi anbefaler enten det ene eller det andre, vet vi hva som blir valgt: Det med lavest pris.

#4 Rådgivere må klare å si nei til oppdrag

Har vi ikke kapasitet eller kompetanse til å gjennomføre et prosjekt, må vi si nei til det. Og vi må si nei til prosjekter der pris er det eneste kriteriet, vi må si nei til prosjekter der fremdriften er urimelig presset – og vi må si nei til prosjekter der oppdragsgiveren åpenbart er uprofesjonell.

#5 Rådgiveren må måle og dokumentere sine prestasjoner sammen med oppdragsgiver

Det er vanskelig å oppnå store prestasjoner uten målstyring, derfor bør vi samhandle med kunden om å sette opp spesifikke prosjektmål som måles og evalueres løpende.

Forbedringspunkter for byggherrer

#1 Byggherrer må definere noen få, men tydelige mål for prosjektet

For å oppnå gode prosjekter, må alle aktørene jobbe for prosjektets beste. Det er enklere hvis byggherren er tydelig på sine målsetninger med prosjektet.

#2 Byggherrer må unngå å velge rådgiver primært ut fra pris

Det finnes bedre modeller for å evaluere, som vektlegger kvalitet og prestasjoner. RIF snakker varmt om Best value procurement, og grunnene til det er mange. Ikke minst at de som har forsøkt det, har svært gode erfaringer.

#3 Byggherrer må styre unna totalentreprise kjøpt inn etter laveste pris

I stedet bør kompetanse og samspill vektes høyere. Det legger mye bedre til rette for innovasjon og utvikling, og det trenger våre prosjekter og vår bransje sårt. Et begrep som er helt vesentlig her, er tillit mellom aktørene. Vi må som bransje snakke hverandre opp, bygge tillit og vise at vi kan stole på hverandre. På samme måte vise at vi er tilliten verdig. Det er ikke praksis i dag dessverre - nå starter vi med avtaler for å sikre oss når det går galt. Da går det ofte galt.

#4 Byggherrer må vokte seg for kontroll-, strafferegime og detaljstyringsfellen

I prosjekter i dag blir ofte kontrollfunksjoner kjøpt inn på timebasis, mens de prosjekterende blir kjøpt inn på fastpris. Kontrollfunksjonen blir målt på hvor mange feil vedkommende finner. Hvis du får betalt per timer for å finne feil, finner du sannsynligvis ganske mange.

#5 Byggherrer må stå for ansvaret som prosjekteiere

Blir prosjektet godt? Hovedansvaret for dette ligger faktisk hos byggherre, som velger rådgiver og som eier restrisikoen i prosjektet.