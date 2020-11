Vi fant den helt nye elektriske SUV-en i Norge. Om noen måneder kan den leveres norske kunder

Seres SF5 er en av flere kinesisk-bygde elbiler med ambisjoner om å prege europeiske veier i fremtiden.

Den elektriske SUV-en skal ikke leveres til norske kunder før 2. kvartal 2021, men vi fant et eksemplar med norske prøveskilter nylig. De glatte, strømlinjeformede linjene tiltrakk vår oppmerksomhet lenge før vi skjønte at det var nykommeren vi var kommet over. Etter vår mening har bilen et svært iøyenfallende ytre.

Seres SF5 har allerede fått importør i norske Autoindustri, som er en del av Gill Gruppen. Det var også på Gill Gruppens parkeringsplass i Hagan vi fant Seres SF5.

Jan Kåre Holmedal, daglig leder i Autoindustri, forteller at de har hatt et eksemplar av bilen til test siden august. I flere måneder har de altså testet bilens kjøreegenskaper og kapasiteter, forteller Holmedal.

– Norge er et viktig land for elbiler i Europa, og sammen med fabrikken er det en del ting vi ønsker å teste ut, sier Holmedal.

Sprek

Bilen tilhører premiumsegmentet, og kan skilte med firehjulstrekk, en motorkapasitet på 510 kW og et dreiemoment på 1040 Nm. Det gjør at 0-100 km/t skal gå unna på 3,5 sekunder.

Holmedal nevner Jaguar i-Pace og Audi e-tron som naturlige konkurrenter til Seres FS5. Dette blir med andre ord ingen billigbil. Audi e-tron 55 gjør til sammenlikning 0-100 km/t på 6,6 sekunder, mens det tilsvarende tallet er 4,8 sekunder for i-Pace EV400.

Batterikapasiteten er på 90 kWt, og rekkevidden er oppgitt til opptil 525 km etter den gamle og svært så optimistiske NEDC-standarden.

Bilen benytter et væskekjølt litiumbasert batteri med samme formfaktor på de sylindriske cellene som Tesla gjør i Model 3: 2170, altså en diameter på 21 millimeter og en lengde på 70 millimeter.

Seres SF5 minner om en viss helelektrisk amerikansk bilprodusent innvendig. Foto: Seres/ Autoindustri

Bilen som befinner seg i Norge har kinesiske spesifikasjoner, og europeisk typetesting er i gang, opplyser Holmedal. Når bilen er godkjent vil vi også få WLTP-tall. Holmedal anslår at WLTP-rekkevidden vil være rundt 80 prosent av NEDC-tallet, altså rundt 420 kilometer.

SF5 skal kunne hurtiglades med inntil 100 kW.

Vi fikk ikke tatt bilens interiør i nærmere øyesyn, men promobildene gir assosiasjoner til det minimalistiske Tesla-interiøret, med en stor berøringsskjerm ved midtkonsollen.

Korona-utsatt

FS5 er i produksjon for det kinesiske markedet, men kommer altså på norske veier først neste år. Opprinnelig planla importøren å levere ut bilen fra i år, men koronasituasjon utsatte dette, forteller Autoindustri-sjefen.

Forhandlernettverket er enda ikke klart.

Gill Gruppen eier også selskapet som importerer MG ZS EV, en rimelig SUV som har preget registreringsstatistikken, med over 2700 eksemplarer til og med oktober. Holmedal sier de er svært fornøyd med salget. Ved inngangen av året hadde de et mål om 2000 biler i 2020. Fasiten blir rundt 3500, sier Holmedal.

MG ZS EV er en mye rimeligere bil enn Seres SF5, og trekker derfor til seg et annet publikum. Holmedal mener at det ikke representerer en utfordring for importøren. Han trekker frem Autoindustris 80 år lange bilsalgstradisjoner, hvor de blant annet har hatt agenturer for Saab, Land Rover og MG Rover.

Tesla-grunnlegger

Selskapet bak SUV-en er kanskje ikke så kjent i Norge. Seres ble grunnlagt som SF Motors i Silicon Valley i 2016. Martin Eberhardt, som i sin tid var med å starte opp Tesla, kom inn i SF Motors samme året, ettersom SF kjøpte opp Eberhardts selskap Inevit. Eberhardt var en stund sjefsingeniør i Seres før han sluttet i 2018.

Seres eies av Chongqing Sokon Industry Group, en produsent av biler og bildeler som har hovedkvarter i Chongqing, en millionby sentralt i Kina. Seres skriver på sine nettsider at de er lokalisert i både USA og Kina. Flere medier skriver imidlertid at de i fjor måtte si opp flere ansatte ved selskapets California-kontor og utsette USA-satsingen.