– Avinor sjekket rutinemessig rullebanen, og fant deler fra flyet, skriver kommunikasjonsrådgiver, Helene Wattanapradit Jensen i Avinor til avisen.

Talsperson for KLM, Jochem Van de Laarschot, vil ikke kommentere opplysningene fra Avinor overfor VG, men sier at de fremdeles etterforsker saken.

En melding om en hydraulikkfeil gjorde at et KLM-fly på vei fra Oslo til Amsterdam med 182 personer om bord måtte nødlande på Torp utenfor Sandefjord lørdag. Ingen ble skadet.

Flyplassen ble stengt etter nødlandingen, og om lag 5000 passasjerer ble rammet av nedstengingen. En rekke fly ble omdirigert til Gardermoen, mens en del fly også ble innstilt før lufthavnen åpnet igjen søndag kveld.

Søndag morgen kjørte et fly av samme type ut av rullebanen og krasjet i en betongbarriere på Muan internasjonale lufthavn i Sør-Korea. Ulykken krevde 179 menneskeliv. Mandag morgen fikk et annet fly av samme type problemer under landing.

Flyselskapet ser foreløpig ikke en sammenheng med andre hendelser av samme flytype, opplyser Laarschot.

– Nei, på nåværende tidspunkt er det ingen grunn til å gjøre det. Arbeidet pågår fortsatt, og det er for tidlig å gi ytterligere innsikt, sier han til VG.