Verft varsler om forsinkelser for nye kystruteskip

Betalingsproblemer skal være blant årsakene til at to av de fire nye kystruteskipene som norske Havila skal sette inn langs kysten, er kraftig forsinket.

Fra 1. januar 2021 skal det norske rederiet Havila sette inn fire skip på ruten mellom Bergen og Kirkenes i konkurranse med Hurtigruten.

Avtalen ble inngått i fjor mellom rederiet og Samferdselsdepartementet, og kontrakten er gitt en varighet på ti år.

Ifølge avtalen skal rederiet Havila, som holder til i Fosnavågen på Sunnmøre, seile med fire nye skip på ruten. Hurtigruten betjener den samme strekningen med elleve skip i dag, men skal redusere til sju skip når konkurrenten er på plass.

Skal leveres fra Spania

To av skipene skal leveres fra et verft i Spania, men arbeidet har nå stått stille i flere uker, skriver Nordlys og siterer den spanske avisen Faro de Vigo. Verftet skal ha varslet at byggingen av de to skipene vil være seks måneder forsinket og at de derfor ikke vil være klare til å settes inn i trafikk som planlagt i januar 2021.

Bakgrunnen er oppgitt til å være betalingsmislighold og endringer av konstruksjon fordi skipene ble for tunge.

Samferdselsdepartementets opplyser til Nord24.no at de senest ble oppdatert av Havila om framdriften i saken onsdag sist uke. Rederiet risikerer dagbøter dersom ikke skipene er klare som avtalt.

– Samferdselsdepartementet legger så langt til grunn at Havila er klare til å starte drift på kystruten fra 1.1.2021 i henhold til inngått avtale. Vi er i løpende dialog med Havila om dette, skriver seniorrådgiver Kjell Brataas.