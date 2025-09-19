Abonner
Forsvar

USA leverer ikke: Må utsette oppgradering av norske F-35

En teknisk oppgradering av våpensystemer og sensorer på F-35-flyene ligger an til å bli forsinket.

Oppgraderinger på de norske F-35-flyene rammes av amerikansk forsinkelse.
Oppgraderinger på de norske F-35-flyene rammes av amerikansk forsinkelse. Foto: Jan Langhaug/NTB
NTB
19. sep. 2025 - 08:12

Det er Block 4-oppgraderingen som nå er forsinket, skriver Forsvarets forum som siterer Defense News.

Oppgraderingen skulle i utgangspunktet være klar i 2026, men ble etter hvert utsatt til 2029. Ifølge en undersøkelse fra det amerikanske forsvarsdepartementet i fjor lå de ikke an til å levere flere av oppgraderingene før på midten av 2030-tallet, skriver de.

Spesialrådgiver Endre Lunde i Forsvarsmateriell uttaler til Forsvarets forum at de nå jobber med å oppdatere planene for Block 4-oppdateringene på de norske jagerflyene.

– Disse oppdateringene leveres ikke som en pakke, men består av en serie av maskin- og programvareoppdateringer som skal leveres trinnvis over en periode på flere år, skriver Lunde.

Han sier dette ikke vil påvirke integrasjonen av nye våpen, for eksempel norske Joint Strike Missile.

– Likevel er dette noe vi følger nøye med på, da planene her fortsatt ikke er endelige, og det derfor kan komme justeringer som vi vil måtte ta hensyn til.

Et norsk F-35 på rullebanen på Ørland like før take off.
