USA leverer ikke: Må utsette oppgradering av norske F-35

Det er Block 4-oppgraderingen som nå er forsinket, skriver Forsvarets forum som siterer Defense News.

Oppgraderingen skulle i utgangspunktet være klar i 2026, men ble etter hvert utsatt til 2029. Ifølge en undersøkelse fra det amerikanske forsvarsdepartementet i fjor lå de ikke an til å levere flere av oppgraderingene før på midten av 2030-tallet, skriver de.

Spesialrådgiver Endre Lunde i Forsvarsmateriell uttaler til Forsvarets forum at de nå jobber med å oppdatere planene for Block 4-oppdateringene på de norske jagerflyene.

– Disse oppdateringene leveres ikke som en pakke, men består av en serie av maskin- og programvareoppdateringer som skal leveres trinnvis over en periode på flere år, skriver Lunde.

Han sier dette ikke vil påvirke integrasjonen av nye våpen, for eksempel norske Joint Strike Missile.

– Likevel er dette noe vi følger nøye med på, da planene her fortsatt ikke er endelige, og det derfor kan komme justeringer som vi vil måtte ta hensyn til.