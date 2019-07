Venstre om den omstridte letebrønnen: – Miljøfaglige råd om å ikke åpne dette området burde blitt fulgt 

Wintershall DEA har fått tillatelse til å bore den omstridte brønnen Toutatis, som ligger i et område med mye sårbar natur, fisk og fugl. Det er også så nært du kommer de områdene som fremdeles ikke er åpnet for petroleumsaktivitet i Lofoten og Vesterålen.

Venstre var imot å åpne denne blokken i 2010, da området ble utlyst som del av 21. konsesjonsrunde. De fikk også trumfet gjennom at Lofoten og Vesterålen ikke skulle konsekvensutredes i regjeringserklæringen, og sitter med Klima- og miljøministeren.

Likevel har de tillit til Miljødirektoratets vurdering av søknaden fra oljeselskapet – og vedtaket om boretillatelse.

– Kan vanskelig kommentere

Tillatelsen til oljeboringen har møtt stor motstand, og både Natur og Ungdom og Bellona har varslet at de vil klage vedtaket inn til Klima- og miljødepartementet.

– Dette er hasardspill med sårbar natur, har leder i Natur og Ungdom, Gaute Eiterjord, tidligere uttalt.

– Her må Ola Elvestuen rydde opp, og vise at han står for et oljefritt Lofoten.

Teknisk Ukeblad har sendt en rekke spørsmål til Klima- og miljøministeren, blant annet om hva han synes om at det skal bores etter olje i området, om han er trygg på at petroleumsaktivitet her ikke får konsekvenser for den sårbare naturen og om han tror et oljefunn kan starte opp debatten om oljeaktivitet i Lofoten og Vesterålen igjen.

Elvestuen avstår fra å svare:

– Ettersom det er varslet at saken vil klages inn til Klima- og miljødepartementet, kan jeg vanskelig kommentere den nå uten å gjøre meg selv inhabil til å behandle saken. Vi vil gi klagen en grundig behandling når den kommer til departementet, svarer Elvestuen.

Mener området ikke burde vært åpnet

Ketil Kjenseth (V), leder for energi- og miljøkomiteen på Stortinget, kan i stedet for svare for Venstre. Han påpeker at det var den rødgrønne regjeringen som i 2010 utlyste området i 21. konsesjonsrunde. Da gikk de mot Miljødirektoratets anbefaling, som sterkt frarådet oljevirksomhet her, blant annet fordi området er viktig for fugl, fisk og koraller.

Senere ble området lagt inn i ordningen med tildeling av forhåndsdefinerte områder (TFO) i 2016 av Høyre/Frp-regjeringen.

– Venstre mener at Miljødirektoratets råd om å ikke åpne dette området burde blitt fulgt den gangen, og vi tok også dette opp i spørsmål til regjeringen i 2010, uttaler han til Teknisk Ukeblad.

Han viser til et skriftlig spørsmål fra Venstres Borghild Tenden til daværende olje- og energiminister fra Senterpartiet Terje Riis-Johansen, hvor hun tar opp nettopp de miljøfaglige rådene gitt i forbindelse med 21. konsesjonsrunde.

Kjenseth sier likevel at partiet nå i utgangspunktet har tillit til Miljødirektoratets vurdering av søknaden om boretillatelse, med de begrensninger som er lagt inn, blant annet på når på året de får lov til å bore.

Wintershall DEA må i tillegg forholde seg til en rekke oljevernkrav fra direktoratet.

– Miljøbevegelsen har varslet at de vil klage på tillatelsen, så blir det opp til departementet å vurdere alle sider ved dette. Det vil departementet helt sikkert gjøre på en god og grundig måte, påpeker han.

– Tiden jobber for oss

Samtidig er et også knyttet store forventninger til brønnen. Analyseselskapet Wood Mackenzie anslår at det potensielt kan finnes mellom 500 millioner og én milliard fat utvinnbare oljeekvivalenter her.

Dersom oljeselskapet treffer blink kan det føre til ny, opphetet diskusjon om oljevirksomhet i nærheten av Lofoten, også kalt Nordland VI. Det mener Kjell Giæver, administrerende direktør i Petro Arctic.

Kjenseth derimot tror ikke det er fare at debatten blusser opp. På spørsmål om han tror letebrønnen kan være med på å legitimere en åpning av de omstridte områdene i Lofoten, Vesterålen og Senja, svarer han nei.

– Det er stadig flere som ser at Venstre, SV og andre som har jobbet for å holde Lofoten, Vesterålen og Senja fritt for olje har hatt rett. Regjeringen har slått fast at disse områdene ikke skal åpnes i inneværende periode, og jeg har liten tro på at fremtidige regjeringer vil gjøre noe annet, poengterer han.

– Tiden jobber for oss som er mot oljevirksomhet i disse områdene, legger han til.