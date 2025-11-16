Foto: Chris Thomas Ore Johansen
Redningshelikoptrene i Tromsø drives i dag av den sivile aktøren CHC Helicopter Service.
Stortinget har bestemt at basen snart skal overtas av Luftforsvaret med deres nye AW101 SAR Queen.
Likevel vurderer justisminister Astri Aas-Hansen (Ap) og departementet nå to ulike alternativer for redningshelikoptrene i Tromsø: Sivilt eller militært.
Per Willy Amundsen (Frp) er blant dem som er kritiske til Justisdepartementets prosess. Han var selv justisminister da Norge faset inn de første AW101 SAR Queen i 2017.
Hva betyr det om du blir reddet av et sivilt eller et militært helikopter?
Forsvar
Kampen om redningshelikoptrene i nord
Dette er forskjellene på sivil og militær redningsbase i Tromsø.
Eirik Helland Urke– Journalist
Roald Ramsdal– Journalist
16. nov. 2025 - 05:00