Kampen om redningshelikoptrene i nord

Stortinget har bestemt at basen snart skal overtas av Luftforsvaret med deres nye AW101 SAR Queen.

Likevel vurderer justisminister Astri Aas-Hansen (Ap) og departementet nå to ulike alternativer for redningshelikoptrene i Tromsø: Sivilt eller militært.

