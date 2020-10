Vellykket test av flygende taxi-droner

Tidligere i høst kunne japanske SkyDrive vise frem en fungerende prototyp. Samtidig har de mottatt 350 millioner kroner fra en rekke kjente investorer, som Toyota, NEC og Development Bank of Japan.

– Det er fortsatt litt igjen, men nå har vi vist verden at vårt fremkomstmiddel virkelig fungerer og klarer å transportere mennesker i luften, sier en stolt Tomohiro Fukuzawa, administrerende direktør for SkyDrive, etter at SD-03 har blitt vist frem på testbanen utenfor Toyota City.

Media og investorer var på plass for den lenge etterlengtede testflygingen ikke langt fra Toyotas monteringsanlegg. Til tross for at SkyDrive-teamet har lagt ned tusenvis av arbeidstimer og planlagt hvert sekund av flygingen, så fantes det – som i testing av all ny teknikk – en uro for at noe uforutsett skulle skje.

Men denne gangen gikk alt som planlagt. Piloten dro forsiktig løftespaken mot seg og SD-03 steg til værs. Først holdt han kjempedronen stille i luften, så langsomt og behersket fløy han langs sidene på den 10 mål store testbanen. Av sikkerhetsmessige årsaker var banen inngjerdet med ti meter høye nett. Det var også koblet inn et backupsystem for å fjernstyre SD-03 fra kontrollsenteret på bakken hvis det ble nødvendig.

Klar i 2023?

Transportmiddelet er i prinsippet en stor drone med propeller i de fire hjørnene. Planen er at den i år 2023 skal finnes i en kommersiell versjon med plass til en, kanskje to, personer. Toppfarten blir 100 kilometer i timen og marsjhøyden er tenkt å være 500 meter. Det vil si langt under den høyden hvor kommersiell flytrafikk befinner seg ved start og landing.

Med nåværende ytelse rekker SD-03s batterier til 20–30 minutters flytid. Det innebærer 30 til 50 kilometers rekkevidde. Som er nok til å komme seg fra de fleste av verdens storflyplasser og til de nærliggende bykjernene.

I likhet med andre droner starter og lander SD-03 vertikalt. Den er ikke større enn at den får plass på to normale parkeringsplasser for personbiler.

Prislappen er beregnet til ca. to millioner kroner.

Siden SD-03 i all hovedsak skal operere i luften og i korte tidsperioder, er kostnadene for å skape en behagelig reisekomfort langt fra like store som for en bil, som skal rulle på ulike typer av veidekke mange timer i strekk.

Åtte elmotorer

Sikkerhetskravene er selvsagt annerledes. En bil som punkterer eller får motorfeil kan stoppe ved veikanten, men en drone kan rett og slett ikke få motorstopp på 500 meters høyde. For å sikre løftekraften, er SD-03 utrustet med åtte elmotorer – to i hvert hjørne. De fungerer uavhengig av hverandre. Risikoen for at alle åtte skal bryte sammen samtidig finnes, men anses ikke for å være større enn for vanlige fly.

Ifølge SkyDrive er markedet for såkalte EVTOL-transportmiddel – Electric Vertical Take-Off and Landing – svært lovende. Beregninger gjort av investeringsbanken Morgan Stanley sier 1500 milliarder norske kroner per år fra 2040.

De japanske investorene har håp om at et bærekraftig marked skal være etablert betydelig tidligere, kanskje allerede i 2030.

– Innen få år vil flygende biler bli et vanlig fremkomstmiddel, sier Hiroyuki Tsubai, øverste leder for handelshuset Itochu Corporations Machinery Division. Det urbane luftrommet er i prinsippet en uutnyttet ressurs som venter på å bli tatt i bruk.

Et gjennombrudd

Samfunnsmessig beskrives EVTOL som en gamechanger. Et gjennombrudd i samme klasse som da Henry Ford begynte å masseprodusere T-Forden på 1920-tallet. Plutselig ble et høyteknologisk transportmiddel tilgjengelig for en større allmennhet og verden ble aldri den samme igjen.

SkyDrives administrerende direktør Tomohiro Fukuzawa begynte sin ingeniørkarriere hos Toyota og i 2014 ble han involvert i spinoffselskapet Cartivator, forgjengeren til SkyDrive.

Her jobbet unge ingeniører, oppvokst med Astro Boy og japansk sci-fi-manga der kun fantasien satte grenser. Flygende biler var et helt naturlig neste steg for disse entusiastene. Droneteknikkens gjennombrudd gjorde det mulig.

Utenfra kan SkyDrive se ut som enda en av disse oppstartene som baseres på en kombinasjon av ungdommelig fremtidstro og risikokapital, men selskapet har i alle fall litt fast grunn under føttene. Selskapet har siden 2019 opplevd salgssuksess med en transportdrone som klarer en last opp til 30 kilo.