Finansdepartementet sendte fredag en «formell notifikasjon» til EFTAs overvåkingsorgan (Esa) om forlengelse av momsfritaket.

Fritaket regnes som statsstøtte og må derfor godkjennes av Esa for at det ikke skal være i strid med EØS-avtalen. Esa har tidligere gitt Norge godkjenning ut 2024, og regjeringen har nå bedt om en forlengelse av godkjenningen fram til 2026.

– Det er viktig for regjeringen at vanlige familier har råd til å kjøpe seg bil i Norge. Vi fortsetter derfor å bruke de mulighetene vi har innenfor EØS-avtalen for å sørge for at den vellykkede norske elbilpolitikken kan videreføres de neste årene, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Momsfritaket gjelder kjøp og leasing av elektriske personkjøretøy for kjøpsbeløp inntil 500 000 kroner, og det regnes merverdiavgift med alminnelig sats på det overstigende kjøpsbeløpet, opplyser Finansdepartementet.