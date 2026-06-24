Samferdsel
Varmen slår ut ventilasjon og kompressorer på 40 år gamle lokaltog
Vy har forklart de reduserte avgangene på L1 og L2 med sommervarmen. Nå opplyser selskapet at ventilasjonsanlegg som ikke klarer å kjøle førerrommene og overopphetede kompressorer er blant årsakene til at tog tas ut av drift.
Mari Gisvold Solberg– Journalist
24. juni 2026 - 15:48
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