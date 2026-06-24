Varmen slår ut ventilasjon og kompressorer på 40 år gamle lokaltog

Vy har forklart de reduserte avgangene på L1 og L2 med sommervarmen. Nå opplyser selskapet at ventilasjonsanlegg som ikke klarer å kjøle førerrommene og overopphetede kompressorer er blant årsakene til at tog tas ut av drift.