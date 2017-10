Uttalelser fra polsk inspektør svekker forklaringen til det danske Forsvaret i tvangsarbeider-skandalen

Inspektøren som stod for overvåkningen av det danske inspeksjonsfartøyet Lauge Koch, sier nå at man ikke kan avvise at nordkoreanske tvangsarbeidere var med på å bygge skipet. Det skriver danske Information.

Forklaringen til den polske inspektøren Tomasz Mulica har hittil vært sentral i Forsvarets avvisning av anklagene.

Skroget til Lauge Koch ble bygget på det polske skipsverftet Crist Shipyard i Gdynia i 2014, og nylig avslørte Danske Radio og Information at nordkoreanske tvangsarbeidere jobbet på dette og ytterligere ni andre skip på det polske verftet.

Fant kontrakter og fakturaer

De danske avsløringene ble gjort på bakgrunn av Teknisk Ukeblads avsløring i fjor sommer om at nordkoreanere var med å bygge det norske skipet Polar Empress - ved samme verft.

Kontrakter og fakturaer viste at nordkoreanske arbeidere var hyret til å jobbe på skipene. Likevel avviste både Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse (FMI) og hovedentreprenøren Karstensens Skipsværft, at nordkoreanere var med på å bygge skroget til Lauge Koch. Konklusjonen ble basert på 15 byggemøter i regi av FMI, tekniske forhåndsvarslede inspeksjoner, samt et skriftlig svar fra Crist Shipyard og Karstensens Skipsværfts daglige inspeksjoner på Crist-verftet.

I intervjuer med danske Information sier imidlertid Karstensens polske inspektør Tomasz Mulica, som fulgte byggearbeidet på Lauge Koch fra start til slutt, at han ikke kan avvise at nordkoreanere var med å bygge deler av skipet.

Krever svar fra Forsvarsministeren

Danske røde partier krever nå at den danske forsvarsministeren Claus Hjort Frederiksen (V) redegjør for om nordkoreanske tvangsarbeidere har vært med på å bygge danske krigsskip - og hva han vil gjøre for å forhindre at noe liknende skjer i framtiden. Det melder Danske TV2.

- Jeg forstår ærlig talt ikke hvorfor regjeringen og Dansk Folkeparti er så likegyldige til at nordkoreanske tvangsarbeidere har vært med å bygge danske krigsskip, sier Nikolaj Villumsen, utenrikspolitisk talsperson for Enhedslisten til TV-kanalen.

- Dette er sosial dumping i en helt ekstrem grad. Samtidig er danske skattekroner muligens gått til utviklingen av nordkoreanske atomvåpen, sier Villumsen.