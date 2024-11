Onsdag morgen la elbilladeselskapet Zaptec frem tall for årets tredje kvartal.

Rapporten viser at selskapet hadde et inntektsfall på 26 prosent for kvartalet – fra 407 millioner kroner i samme periode i fjor til 299 millioner kroner.

Zaptec fikk et resultat før skatt på minus 27 millioner kroner, mot 23 millioner kroner i pluss i fjor.

Selskapet påpeker at kvartalet ble dominert av produktutvikling for selskapets nyeste produkt, Zaptec Go 2, og tilpasning av produkter

til det tyske markedet for å legge grunnlaget for vekst i hele Europa i 2025.

– Til tross for at et utfordrende marked påvirker inntektene, lykkes vi å levere en sterk bruttomargin og en positiv ebitda. Vi er spent på året som kommer, med nye produktlanseringer, forventet bedring i markedet, fortsatt fokus på kostnadseffektivitet og en sterk innsats på å nå vekstmålene våre, sier Zaptec-sjef Kurt Østrem i en melding.

Kvartalstallene slår dårlig ut for ladeselskapet på Oslo Børs. Zaptec-aksjen falt 18 prosent da børen åpnet onsdag.

Eksportandelen var på 78 prosent mot 65 prosent samme periode i fjor, mens dfriftsresultatet endte på fire millioner kroner mot 38 millioner kroner i fjorårets tredje kvartal.

Zaptec er et teknologiselskap som utvikler ladesystemer for elektriske kjøretøy i Europa og ladesystemer for kontorbygg og boliger. Porteføljen består av Zaptec Pro, Zaptec Go, Zaptec Portal og Zaptec Sense.