Utbygging av ladestasjoner skjer mye tregere enn lovet. NAF reagerer

– Nå begynner det å haste, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

NAF ber nå regjeringen om å kalle inn aktørene som skal sørge for utbygging av ladestasjoner.

– Vi må få ryddet opp i flaskehalsene som nå hindrer utbygging. Antall ladestasjoner henger ikke med på veksten i antall elbiler, slår Sødal fast.

400 nye ladepunkter i 2019

Regjeringens mål er at alt nybilsalg i 2025 skal være nullutslippsbiler. Men samtidig bygges det færre ladestasjoner enn lovet, og langt færre enn det som trengs, viser tall som NAF har samlet inn fra ladeoperatørene.

– I 2019 ble det bare bygget litt over halvparten av den ladekapasiteten som trengs, og langt færre hurtigladere enn det selskapene planla for i starten av året, sier Sødal, som peker på at en god ladeinfrastruktur er en forutsetning for å nå det politiske målet.

– Her har regjeringen et ansvar, sier han.

I 2019 ble det satt opp under 400 nye ladepunkter i Norge, med en samlet ladekapasitet på om lag 40.000 kilowatt. Det er 30.000 kilowatt mindre enn det som trengs, ifølge NAF.

Lading viktig hinder

Ifølge ladeoperatørene skyldes den trege utbyggingen lang saksbehandling i kommunene, vanskelige nettselskaper og høye effekttariffer.

En undersøkelse blant NAF-medlemmene viser at rekkevidde, hengerfeste og hurtiglademuligheter er de viktigste hindrene for å gå over til elbil.

– Lading er det enkleste hinderet for regjeringen å rydde av veien, sier Sødal.