Undersøkelse: Russlands krig i Ukraina har store konsekvenser for rederiene

De direkte konsekvensene av krigen i Ukraina er at mannskapsskifter av russiske og ukrainske sjøfolk er krevende. Det samme gjelder utbetaling av lønn til russiske og ukrainske sjøfolk.

Om lag 2000 russiske og 1200 ukrainske sjøfolk jobber i den norske flåten, opplyser Norges Rederiforbund.

– Rederiene som er berørt, gjør sitt ytterste for å ivareta både de ukrainske og de russiske sjøfolkene om bord, sier administrerende direktør Harald Solberg.

Han sier de støtter de strenge sanksjonene mot Putin-regimets angrep mot Ukraina og at de oppfordrer sine medlemmer til å følge de pålegg, råd og anbefalinger som til enhver tid kommer fra norske og internasjonale myndigheter.

Før krigen hadde norskkontrollert utenriksflåte om lag 150 havneanløp i året til Ukraina og om lag 1300 havneanløp i Russland.

– Vi venter nå at sikkerhetssituasjonen i det nordlige Svartehavet fører til en kraftig reduksjon av anløp i Ukraina og sanksjonene generelt – og særlig mot russiske banker – vil føre til en sterk reduksjon i samhandelen med Russland.

Flere rederier, både i Europa og Norge, har nå selv besluttet ikke å ta nye laster til og fra Russland. Dette vil trolig tilta etter hvert som konflikten pågår.

– Det er etter vår vurdering svært viktig at sanksjonene i størst mulig grad er myndighetsbestemt og at vi nå unngår en utvikling i retning av at bedriftene selv må ta grep ut over myndighetenes beslutninger, sier Solberg.

Bunkers-utfordring

Det vil fortsatt være noen norske skip som vil transportere ikke-sanksjonerte varer og derfor anløpe russiske havner.

Rederiforbundet frykter for reaksjoner dersom Norge skulle stenge havner for russiske anløp.

– Motreaksjoner fra russiske myndigheter kan påvirke norske skip som har transport til-og-fra Russland, sier Solberg.

Russland er verdens tredje største oljeprodusent og produserer en betydelig del av tungoljen som brukes av skip over hele verden.

– Dersom konflikten dra ut, kan det bli vanskelig å skaffe bunkers til verdensflåten. Mange av de russiske raffineriene er stilt inn slik at de får ut mye tungolje. Dersom den forsvinner fra markedet, må rederiene planlegge bunkring andre steder eller få tilførsel fra andre steder, sier Solberg.

Rederiforbundet frykter også for råvaremangel og høyere priser på en rekke produkter dersom krigen varer lenge. Både Russland og Ukraina er viktige eksportører av både stål, korn og mineraler. Utestengelse av banker fra Swift kan påvirke handel med legitime varer og forstyrre leveranser og medføre økte priser på viktige råvarer både industri og matforsyning.