Ukraina forsøker å lokke våpenprodusenter til landet

Den ukrainske regjeringen har et desperat behov for å fylle opp våpenarsenalet med alt fra droner til stridsvogner for å kunne drive de russiske styrkene ut av landet. De forsøker også å skape arbeidsplasser og styrke landets økonomi, som er hardt rammet av krigen.

Ukrainske representanter har den siste tiden vært i kontakt med store våpenprodusenter i land som Tyskland, Frankrike og Italia, samt i flere østeuropeiske land, i et forsøk på å få dem til å etablere seg i landet. Svaret har vært nei, med henvisning til at risikoen vil være for høy.

– Rent generelt må man se på risikoen som er forbundet med et slikt samarbeid, sier Greg Ulmer. Han er sjef for den amerikanske våpengiganten Lockheed Martins luftfartsvirksomhet.

For tidlig

Flere utsendinger til den store flymessen i Paris denne uka bekrefter at de har hørt om det ukrainske initiativet, og en opplyser at hans selskap er villige til å diskutere et samarbeid med Ukraina. Men ikke før krigen er over.

Andre gjør det også klart at det er uaktuelt å investere i Ukraina før krigen er omme.

Den tyske våpenprodusenten Rheinmetall opplyste i mai at de hadde inngått en samarbeidsavtale med det statlige ukrainske selskapet Ukroboronprom om å bygge og reparere stridsvogner i Ukraina.

President Volodymyr Zelenskyj opplyste samme måned at landet samarbeidet med britiske BAE Systems om å etablere en base for produsere og reparere en rekke våpensystemer i Ukraina.

Verksteder

Representanter for flere våpenprodusenter understreker at det vil være enklere å etablere verksteder enn fulle produksjonsanlegg for våpen og militært utstyr i det krigsherjede landet.

Russlands tidligere president Dmitrij Medvedev, som er en nær alliert av president Vladimir Putin, har også gjort det klart at Russland vil angripe dersom Rheinmetall etablerer fabrikk i Ukraina.

– Uansett land så tar det tid å vurdere hvem som er rette partner og hvem som kan gjøre hva. Å gjøre dette i et land som er i krig, er ingen enkel oppgave, sier sjefen for svenske Saab, Micael Johansson.

Ukraina har et stort forbruk av våpen og ammunisjon i krigen mot Russland. Regjeringen i landet forsøker nå å lokke vestlige våpenprodusenter til å etablere seg der. Foto: Efrem Lukatsky/AP/NTB

Risiko

Den ukrainske regjeringen vil ikke svare på spørsmål knyttet til våpenprodusentenes bekymringer og vil heller ikke si om landet tilbyr forsikringsordninger for dem som eventuelt tar sjansen på å etablere seg der.

Store forsikringsselskaper tilbyr ikke slike forsikringer og mener risikoen er for høy, men både Storbritannia og Frankrike opplyser at de nå jobber med å få i stand forsikringsordninger.

Forsvarsdepartementene i Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Italia vil derimot ikke kommentere eventuelle planer om å starte våpenproduksjon i Ukraina.

– Vi er fast besluttet på å støtte Ukraina, inkludert landets forsøk på å gjenreise sin betydelige industri. Vi har på det nåværende tidspunkt ingen spesifikk eller ytterligere informasjon om samarbeid om produksjon av forsvarsmateriell, svarer forsvarsdepartementet i Washington.

Store muligheter

Flere av våpenprodusentene ser imidlertid store muligheter i Ukraina når krigen en dag er over.

– De har en høyt utdannet arbeidsstokk som er lærevillige, ekstremt ressurssterke og som har en kultur der de får ting gjort, sier Ricardo Mendes som er sjef for den britisk-portugisiske droneprodusenten Tekever.

Selskapet har ingen konkrete planer for etablering i Ukraina etter krigen, men planlegger ifølge Mendes «å investere og bidra betydelig i utviklingen av ukrainsk droneproduksjon».

Andre selskap frykter at eksisterende lover og regler vil gjøre det vanskelig å inngå industrielt samarbeid i Ukraina.

– Amerikanske myndigheter er svært forsiktige når det gjelder industrielt samarbeid. De vil alltid sikre at vi ikke overfører teknologisk kunnskap til partnere i utlandet, sier Nicola Johnson i den amerikanske droneprodusenten General Atomics.

Ukrainske soldater reparerer en tysk Leopard-stridsvogn i Zaporizjzja-området. Foto: Andriy Andriyenko/AP/NTB

Spørsmål om tid

At ukrainske myndigheter alt nå inviterer til samarbeid, kan likevel være lurt, mener enkelte analytikere. Det kan gi fortgang når krigen en dag er over.

– Det er en god idé. Det er bare et spørsmål om tid, sier analytikeren Richard Aboulafia i AeroDynamic Advisories.

– På lengre sikt vil det være et viktig mål å bringe Ukraina inn i det industrielle økosystemet i Vesten og kanskje også i en politisk og militær allianse, sier han.

PÅ det nåværende tidspunkt fokuserer imidlertid de fleste produsentene på å støtte Ukraina utenfra.

– Man skal aldri si aldri, men fokuset nå er å sørge for at de har det de trenger, sier Chris Calio i den amerikanske våpenprodusenten RTX.