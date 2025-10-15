Ueksploderte bomber gjør Gazas ruiner livsfarlige

Anslagene for hvor mange tonn bomber, raketter og granater som har regnet over Gazastripen de siste to årene, varierer.

Euro Med Human Rights Monitor anslo alt i april i fjor at det til da var sluppet 70.000 tonn med eksplosiver over Gaza, mer enn det som ble sluppet over London, Dresden og Hamburg til sammen under andre verdenskrig.

Palestinske miljømyndigheter anslo ifølge Al Jazeera i januar i år at det til da var snakk om 85.000 tonn med eksplosiver, men ingen vet med sikkerhet.

Enorm risiko

Ruinene som internt fordrevne palestinere nå vender hjem til, er uansett livsfarlige, advarer organisasjonen Handicap International.

De er eksperter på minerydding og rehabilitering av ofre i krigsområder og ber nå Israel om å åpne grensa for eksperter og utstyr.

– Risikoen er enorm, sier Anne-Claire Yaeesh, som leder organisasjonens virksomhet i de palestinske områdene.

Tett befolket

Ueksploderte bomber, granater og annen ammunisjon har blitt et vanlig syn på Gazastripen i løpet av krigen.

– Nivået er ekstremt høyt, sier Yaeesh.

At Gazastripen er svært tett befolket, gjør risikoen enda større, påpeker hun.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Totalforsvar er eneste realistiske vei for å møte kravene i NIS2

FNs mineryddingstjeneste (Unmas) anslo i januar at mellom 5 og 10 prosent av all ammunisjonen som Israel har benyttet i Gaza, ligger ueksplodert tilbake på bakken.

De israelske angrepene har siden fortsatt, og i september innledet den israelske hæren også en storstilt bombing og bakkeinvasjon av Gaza by.

Slipper ikke inn

Unmas understreker at de ikke har kunnet gjennomføre omfattende kartlegging i løpet av krigen, og at de derfor heller ikke har «et helhetlig bilde av trusselen» den ueksploderte ammunisjonen utgjør.

I første omgang håper FN nå å kunne rydde hovedveiene for eksplosiver, ettersom disse benyttes av titusener av palestinere som vender tilbake til det som måtte være igjen av hjemmene de ble fordrevet fra.

Unmas understreker at de bare har et begrenset antall pansrede kjøretøy i Gaza, og at arbeidet derfor vil ta tid.

Ifølge FN-organisasjonen har Israel ikke gitt dem tillatelse til å frakte inn mer utstyr for å rydde eksplosiver, selv om dette står klart ved grensa.