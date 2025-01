Det skriver Namdalsavisa og NRK.

– Vi ønsker å komme med en tydelig melding til alle om å ikke ta seg inn i vindparken for verken tur eller for å selv inspisere skadene, sier kommunikasjonssjef Ole Martin Buene i Aneo, selskapet som driver vindparken.

Selskapet jobber nå med å kartlegge omfanget av skadene og hendelsesforløpet.

– Før vi har tatt en grundig sjekk på at det ikke er ytterligere fare for at noe kan falle ned, kan det potensielt medføre risiko å ferdes i området, sier han videre.

Totalt er turbinbladet 57,5 meter og omtrent 14 tonn. Deler av bladet har falt ned.