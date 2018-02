Åpent hulrom i tunnelboremaskin kan ha forårsaket gigantkollaps

En liten mudderstrøm i bunnen av tunnelen var det første faresignalet som tunnelarbeiderne la merke til. Vannet fortsatte å strømme, og da de deretter hørte høye lyder, gikk det opp for dem, at noe virkelig var galt. Derfor begynte de å løpe mens de ropte til kollegene sine at de skulle komme seg ut.

Slik beskriver tunnelarbeideren Weng Yuhang ifølge Hong Kong-avisen The Standard, hvordan han opplevde den alvorlige ulykken som rammet byggingen av en t-bane i byen Foshan i den kinesiske provinsen Guangdong 7. februar.

Minst ti døde

Tunnelarbeiderne var i gang med å bore en ny t-banelinje, kalt linje 2, med en tunnelboremaskin med jordtrykksbalansert borekammer (earth pressure balance (EPB), red.). Den seks meter brede tunnelen skulle blant annet gå under en stor vei som på engelsk kalles Jihua West Road. Ved syvtiden om kvelden la tunnelarbeiderne ifølge avisen merke til at det trengte inn vann i bunnen av tunnelen. De forsøkte å stoppe vanninntrengningen, men klarte det ikke. Klokken 8:40 kom det høye lyder, og arbeiderne begynte å flykte ut. Men det lyktes ikke for alle å komme seg ut før en blanding av vann og mudder flommet inn i tunnelen. Ifølge nettstedet Tunneltalk.com har man funnet ti omkomne, og én person var fremdeles savnet da Tunneltalk offentliggjorde sin artikkel 15. februar.

Det er fremdeles ikke offentliggjort hvilken produsent som har levert tunnelboremaskinen til tunnelen der ulykken skjedde. Denne illustrasjonen fra Herrenknecht viser hvordan mellomrommet mellom skjoldet og tunnelelementene er konstruert. Dette hulrommet skal være tett når det bores, slik at verken vann, boremudder eller andre masser som injiseres ut i hulrommene rundt tunnelen kan trenge inn i maskinen. Ifølge de anonyme kildene til spesialmediet Tunneltalk var det en utetthet i dette hulrommet som var årsaken til den fatale ulykken i Foshan i Kina. (Illustrasjon: Washington State Department of Transportation)

Ulykken var også svært tydelig fra overflaten, hvor et område på omkring 1000 kvadratmeter sank sammen og ble fylt med vann. Kollapsen skjedde rett under veien, så trafikken ble stoppet og veien sperret.

Ifølge Tunneltalk valgte man deretter å fylle 30.000 kubikkmeter betong i hullet som ble dannet, og gjenåpne motorveien som har åtte filer.

Utetthet er mulig årsak

Årsaken til ulykken er fremdeles ikke kjent. Men på bakgrunn av anonyme kilder skriver Tunneltalk at ulykken i Kina ser ut til å ha skjedd på grunn av en utetthet mellom skjoldet til borehodet og den ringen av tunnelelementer som kontinuerlig monteres bak borehodet.

«Uoffisielle henvendelser til Tunneltalk fra kontakter i Kina bekrefter at det var innstrømming gjennom den bakerste delen av skjoldet – og ikke graving av for mye materiale – som underminerte tunnelementene og førte til den omfattende kollapsen som begravde tunnelboremaskinen og den gruppen med arbeidere som betjente den,» skriver nettavisen.

Metrolinjen skulle etter planen ha vært ferdig slutten av 2019.

