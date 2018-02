160 meter lang betong-propp: Tyskere støpte fast tunnelboremaskin for å redde tunnel

Normalt kjører omkring 30.000 passasjerer i opptil 180 godstog på banen gjennom Rastatt hver dag. På grunn av uhellet måtte passasjerene over i togbusser, og godstog omdirigeres, mens en del gods ble flyttet til lastbiler i stedet. Utfordringene for banegodsoperatørene ble forsterket av at Deutsche Bahn var i gang med å bygge om en del andre strekninger på samme tidspunkt, så en del av trafikken måtte kjøre gjennom Frankrike i stedet. Kaoset varte i to måneder. Man kjenner fremdeles ikke årsaken til uhellet, men det har blitt spekulert i ulike årsaker. På strekningen under jernbanen var det bare fire meter mellom taket i tunellen og jordoverflaten. For å forhindre setninger ble jorden fryst, men kanskje var kombinasjonen av kraftig regn og en varm sommer for mye for nedfrysingsutstyret. (Foto: Deutsche Bahn AG / Armin Skierlo)