Trosset steinras og virus: Nå er verdens raskeste el-katamaran klar til bruk

I forrige uke kunne Brødrene Aa overlevere Rygerelektra i henhold til kontrakten, og det til tross for to «force majeure»-hendelser.

juli i fjor ble store deler av anlegget rammet av et steinras. I mars kom koronaviruset.

– Selv om vi rammes av naturkatastrofer og pandemier utenfor vår kontroll, plikter vi å gjøre det vi kan for å levere i henhold til kontrakt. Vi klarte det for Rygerelektra, men en annen leveranse blir 4–6 uker forsinket, sier Tor Øyvin Aa, administrerende direktør i Brødrene Aa.

Elektrisk til Preikestolen

Rygerelektra har plass til 297 passasjerer og kan seile stille og utslippsfritt over 50 nautiske mil mellom hver lading. Hastigheten er opp til 20 knop.

Katamaranen skal ha Vågen i Stavanger som hjemhavn og kan seile Stavanger-Preikestolen tur-retur på én lading.

Rygerelektra Rederi: Rødne

Verft: Brødrene Aa

Batterielektrisk passasjerkatamaran i karbonfiber

Lengde: 42 meter

Bredde: 10,3 meter

Passasjerkapasitet: 297

Hovedmotorer: 2 x Ramme 375 kW

Framdrift. Servogear Ecoflow Propulsion

Baugthrustere: 2 x Sleipner SAC 450

Akterthrustere: 2 x Sleipner SC 400

Batteripakker: ZEM 2016 kWh Litium-ione

Energistyring: Westcon Power & Automation

Daglig leder i Rødne, Lars A. Rødne, måtte medgi at koronakrisen lå som et mørkt teppe over en stor dag da fartøyet ankom Stavanger 24. april.

– Nå er dagen her. Det har vært et spennende år med planlegging, bygging, sjøsetting, testing og sluttføring av ny, maritim teknologi. Det er klart Korona-krisen legger en demper på feiringen, sa Rødne.

Han poengterte at mannskapet får god tid til å teste og bli kjent med båten.

Tett forhold

Rødne har investert 120 millioner kroner i katamaranen.

– Det er et stort løft for et lite familieeid selskap som Rødne. Men, et godt samarbeid og støtte fra Enova, kraftselskapet Lyse og Stavanger havn har gjort satsingen mulig, forteller Lars A. Rødne.

Rederiet har et tett og godt samarbeid med Brødrene Aa.

– Svært godt levert av Brødrene Aa, nok en gang, sier Lars A. Rødne tilbake.

Dette er den 20. båten Brødrene Aa har bygget for Rødne gjennom 50 år.

Tøff kunde

Verftet setter også pris på en kunde som Rødne. For to år siden fikk selskapet overlevert «Rygerdronningen». Utseendemessig ligner «Rygerelektra», men under «panseret» skjuler det seg mye nytt.

– Dette er en høyteknologisk katamaran som er grensesprengende med tanke på fart og rekkevidde. Den har lengst rekkevidde av alle batteridrevne passasjerbåter som er bygget, sier Tor Øyvin Aa.

Future of the Fjords er 100 % elektrisk. Kan seile i 16 knop i 2,5 timer med 400 turister. Foto: Tore Stensvold

Elektrisk visjon

Det burde verftet ha greie på. De har bygget to helelektriske katamaraner med plass til 400 passasjerer, Future of the Fjords og Legacy of the Fjords, samt Vision of the Fjord, som var verdens første hybrid da den ble lansert i 2016.

Rødne er Norges største familieeide hurtigbåtrederi, med 15 båter. De tilbyr person- og opplevelsesreiser med mindre hurtigbåter. Inntil videre kan ikke Rødne ta om bord passasjerer, men må vente på klarsignal fra smittevernmyndighetene.

Smitte-tiltak

I kjølvannet av koronaepidemien har verftet tatt alle mulige forholdsregler og samarbeider med den kommunale smittevernlegen.

– Vi har innført smitteverntiltak som å holde avstand, informasjonsmøter på tre forskjellige språk om tiltak i produksjon, om karanteneregler ved innreise, splitting i to-tre ulike lunsj-tidspunkt med vask mellom hver gruppe og berøringsfrie vasker over alt, sier Aa.

Krevende salgssituasjon

Alle som kan av ansatte i administrasjon og ingeniører har hjemmekontor og bruker videomøter.

– Det funker stort sett bra, sier Aa.

Bedriften har inntil videre en god ordrereserve.

– Det er helt klart utfordringer å selge nye prosjekter til turistbåtbransjen. Foreløpig har Brødrene Aa en ordrereserve som strekker seg frem til mai neste år. Vi må imidlertid finne nye prosjekt utover høsten 2020, sier Tor Øyvin Aa.