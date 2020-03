Tror Tesla kan begynne å bygge tysk fabrikk i april

Forberedelense til byggingen av Teslas fabrikk i Tyskland fortsetter. Fabrikken i Brandenburg har møtt motstand fra miljøvernere. Nylig ble rydding av tomten stoppet, men en avgjørelse fra en forvaltningsdomstol lot Tesla fortsette.

Det stopper ikke kritikken. Det er ifølge Brandenburgs miljødepartement innlevert over 360 innsigelser mot prosjektet, skriver avisen Zeit Online.

Protestene dreier seg om det samme som tidligere, altså forbruk av drikkevannsressurser, bevaring av natur, og økt trafikk.

Folket er positivt

De aller fleste protestene er levert fra personer bosatt i Brandenburg og Berlin. Det er imidlertid ikke en generell motstand mot Teslas fabrikk i befolkningen. En undersøkelse fra Märkische Allgemeine viser at 82 prosent er positive til etableringen.

Et flertall tror også at det vil være positivt for økonomien i området at Tesla etablerer seg her.

Fellingsarbeid på Teslas tomt i Grunheide i Brandenburg. Foto: Tesla Kid Grünheide

Brandenburgs finansminister Jörg Steinbach sier ifølge nyhetsbyrået DPA at han håper Tesla ta første spadetak i midten av april.

Det skal ikke være offentliggjort noen plan for når konstruksjonsarbeidet skal starte. I begynnelsen av måneden sa imidlertid Steinbach at han trodde det kunne settes i gang i andre halvdel av mars.

Høringer neste uke

Nå skal det imidlertid holdes høringer hvor offentlighetens protester skal tas opp 18. mars. Dermed er det lite sannsynlig at det skjer noe før dette.

Steinbach har tidligere sagt at Tesla kan begynne grunnarbeidet, selv om alle søknader ikke er godkjent enda.

Planen er at den amerikanske bilprodusenten skal begynne å produsere biler ved fabrikken neste sommer. Det skal produseres rundt en halv million biler i året her.