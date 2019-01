Trente dataspill før de begynte i Hydros hypermoderne pilotanlegg

I elektrolyseceller hvor badet med aluminiumoksid og fluorider holder tett på 1000 grader, og hvor strømstyrken er på flere hundre kiloampere, samtidig som store økonomiske verdier står på spill, er det lett å forstå at tørrtrening med en digital kopi kan bidra til å senke skuldrene hos ferske operatører.

– I spillet kan vi prøve ut forskjellige tiltak eller virkemidler uten at det får vidtrekkende konsekvenser og uten at vi risikerer å gjøre noen skade. Vi slipper å lære på den harde måten, sier Morten Snyen Stangeland, ung operatør ved pilotanlegget på Karmøy.

– Vi kan umiddelbart se langtidseffekten av inngrep vi gjør. I den virkelig verden ville det kanskje ta et døgn eller to før konsekvensene viste seg, sier Stangeland.

Fikk 400 søkere

Etter videregående skole og endt læretid fikk han jobb ved Hydros aluminiumsverk på Husnes i Kvinnherad kommune. Da Hydro bygde pilotanlegget på Karmøy med den mest sofistikerte elektrolyse- og styringsteknologi som verden har sett, søkte Stangeland seg dit. Det meldte seg 400 søkere til 60 nye jobber.

– Jeg ville være med på noe nytt. Opplæringen begynte ett år før produksjonsstart. I opplæringsprogrammet fikk vi bruke dataspill, i tillegg til oppfriskningskurs i teorien bak elektrolyse og teknologien i det nye anlegget, forteller Stangeland, som tilføyer at det var overveldende da han første gang kom inn i den nye elektrolysehallen:

– Jeg merket straks at dette var high tech.

Arbeidsdagen for operatørene i pilotanlegget tilbringes hovedsakelig i et cockpitlignende glassbur i en avansert kran. Kranen som har hurtigkobling for ulike typer verktøy, er siste skrik i aluminiumsindustrien og under stadig utvikling i samspill mellom brukerne og den tyske leverandøren.

Fra cockpiten i kranen styres og overvåkes storparten av aktiviteten i elektrolysecellene. På gulvet under kran og cockpit, er det nå svært få operatører som har sin arbeidsplass. Men det kreves fortsatt noe manuell innsats, blant annet ved tapping av produsert metall og under målinger i elektrolysebadet.

Avansert kran: Morten Snyen Stangeland er operatør i Hydros pilotanlegg på Karmøy og styrer fra denne cockpiten de fleste arbeidsoperasjoner som gjennomføres i driften i elektrolysehallen. Foto: Hydro/Marius Motrøen

Utvikling i Årdal

Dataspillet som inngår i opplæringsprogrammet på Karmøy, er delvis utviklet i Årdal ved Hydros teknologisenter for primærmetall.

Hydro Karmøy Ansatte i alt: 716

Metallverket: 510

Produksjon årlig: 270 000 tonn

Omsetning metallverket i 2017: 4 448 mill. kr.

Resultat for metallverket i 2017: 513 mill. kr.

Pilotanlegget:

Mål å redusere strømforbruket per produsert kilo metall fra gjennomsnittet i Hydro-konsernet som er 14 kwh/kg til 12,3 kwh/kg. Noen ultra-effektive celler skal ned til ett forbruk på 11,3 kwh/kg.

Kapasitet: 75 000 tonn årstonn

Ansatte: 60

– Vi hadde utviklet dynamiske modeller gjennom flere tiår og så at disse kunne tas i bruk på flere områder, blant annet innen opplæring, sier prosjektleder Kristin Hestetun.

Utviklingen av det pedagogiske dataspillet startet i 2015 og skal avsluttes sommeren 2019. Med på laget har Hydro hatt selskapene Cybernetica, Attensi og Sintef Digital, mens Forskningsrådet har bidratt med finansiering.

Målet med dataspillet er ifølge prosjektlederen å lære nye operatører hva de skal gjøre for å oppnå den optimale varmebalansen i elektrolysecellene. Er varmebalansen god, blir det optimal og effektiv utnyttelse av innsatsfaktorene som i første rekke er strøm og råstoffet alumina. Samtidig oppnås størst og best mulig utbytte i form av aluminium.

For at utviklerne skulle få nyttige tilbakemeldinger, ble spillet testet blant annet på ansatte som operer testceller ved teknologisenteret i Årdal.

De unges arena

– Dette er en ny og spennende måte å spre kunnskap på. Vi har sett at spillbaserte løsninger kan egne seg på flere områder i Hydro, sier Hestetun. Hun legger til at i 2019 vil forhåpentligvis flere av Hydros metallverk kunne ta dataspillet i bruk.

– Vi må møte de unge på deres arena. Bruk av spillteknologi kan virke motiverende for ungdom som vil satse på utdanning til jobber i vår industri, sier fabrikksjef ved Hydros metallverk på Karmøy, Ingrid Heradstveit Guddal.

Hun kan fortelle om positive tilbakemeldinger om god læringseffekt også fra eldre arbeidstakere som har vært hos Hydro lenge og som har fått anledning til å leke seg med ulike parametere i spillet. Metallverkssjefen på Karmøy åpner nå for bruk av spillteknologi til opplæring på flere områder, blant annet innen sikkerhetsopplæring og i ulike sider av HMS-arbeidet.

I– Spill som simuleringsverktøy vil være effektivt sammen med en god miks av praktisk læring og mer tradisjonell kursing og undervisning, sier Guddal. Hydro på Karmøy har nå 56 lærlinger og behovet for nyrekruttering vil vært jevnt framover.

– For at vi skal få tilstrekkelig antall gode søkere, må vi treffe de unge før de gjør sine yrkesvalg. Da må vi ut og møte elevene mens de ennå går i ungdomsskolen, sier Ingrid Guddal.

Dataspill og yrkesvalg

Den største interesseorganisasjonen for norske industribedrifter, Norsk Industri, er i gang med en kampanje som skal få flere unge til å velge den industrielle yrkesretningen (TIP, teknikk og industriell produksjon) i videregående skole.

Motiverende: – Vi må møte de unge på deres arena. Bruk av spillteknologi kan virke motiverende, sier Ingrid Heradstveit Guddal som er fabrikksjef ved Hydros metallverk på Karmøy. Til venstre ser vi Amanda Bowles, enhetsleder i pressboltstøperiet. Foto: Marius Motrøen, Hydro

– Vi vil appellere til «gamere» og viser med uhøytidelige videoeksempler fra fem store industribedrifter at interessen for «gaming» kan være grunnlag for yrkesvalg, sier Kjetil Tvedt, fagsjef for kompetanse i Norsk Industri.

I kampanjen er rekruttering til kjemiprosessutdanning ett hovedfokus.

– I følge våre medlemsbedrifter er det for tiden mest krevende å rekruttere nok lærlinger på dette fagfeltet, sier Tvedt.

Den unge, spillinteresserte operatøren Morten Snyen Stangeland, har som et mål for sin industriarbeidsplass å fjerne mest mulig av de ansattes eksponering direkte mot elektrolysecellene. Hans drøm er at all drift av cellene en gang i framtida skal kunne skje via cockpiten i kranen.

– Jeg ser også at dagens bruk av joystick, som er festet til armlenet på stolen i cockpiten, kan erstattes med ett spillkonsoll. Dette vil trolig være enda mer praktisk og ergonomisk, sier operatøren, som etter en lang arbeidsdag i cockpiten gjerne drar hjem og slapper av med et dataspill.

