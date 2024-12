I februar ble Freyr kastet ut av køen til kraftnettet, etter at planene om batterifabrikken Giga Arctic i Mo industripark ble lagt på is i fjor høst. Statnett mente at Freyr da ikke lenger hadde et modent prosjekt og viste til stor usikkerhet om fremdriftsplan og finansiering.

Freyr var uenig og klaget. De mener Statnett ikke har lov til å ta fra dem den reserverte nettkapasiteten.

Nå har Reguleringsmyndigheten for energi (RME) varslet vedtak i saken, med foreløpig konklusjon at det ikke er noe i energiloven som er til hinder for at Statnett skal kunne kaste dem ut av nettkøen.

Saken er prinsipielt viktig fordi den kan påvirke også andre selskaper som er tatt ut av nettkøen mot sin vilje.

Truer med erstatningsansvar

Freyr argumenterer med at det kreves en tydelig lov­ eller forskriftshjemmel for å kansellere en reservasjon i strømnettet, og at selv om RME har foreslått slike forskriftsendringer, er de ikke innført.

Statnett kan heller ikke innføre slike vilkår med tilbakevirkende kraft, mener Freyr.

Tidligere Freyr-toppsjef, Tom Einar Jensen, har truet staten med erstatningsansvar hvis de blir fratatt strømmen. I et brev til RME viser han til at Freyr har investert over 4 milliarder kroner i Mo i Rana og om lag 5,8 milliarder kroner totalt.

– Av prinsipp kommenterer vi ikke på pågående juridiske prosesser, sier kommunikasjonssjef Hilde Birgitte Rønningsen til TU onsdag.

Rønningsen vil ikke svare på om det betyr at Freyr nå går videre med saken i rettssystemet.

Skal bli datasenter

I november fortalte Freyr at Giga Arctic skal brukes til datasenter, mens pilotfabrikken skal bli fabrikk for sammensetting av batterimoduler.

– Basert på informasjonen vi har fått i saken per i dag, er det vår foreløpige vurdering at Statnett kunne oppheve reservasjonen av kapasitet i denne saken, skriver seksjonssjef i RME, Torfinn Jonassen, i meldingen.

Han skriver at det er viktig at nettselskapene kan stille krav for å opprettholde en reservasjon, også i de tilfellene hvor det ikke ble satt betingelser for reservasjonen i utgangspunktet.

– Vi mener at Freyr ikke har dokumentert at de oppfylte kravene for modenhet. Informasjon Freyr har gitt til Statnett og RME underbygger dette. Vår foreløpige vurdering er derfor at det var riktig av Statnett å oppheve reservasjonen, skriver Jonassen.

Nettselskapene må følge opp

Reguleringsmyndigheten skriver at reglene om markedsadgang skal sikre lik behandling av alle som ber om kapasitet i strømnettet.

En reservasjon av kapasitet er en markedsbarriere for andre aktører, og nettselskapene har plikt til å hindre markedsbarrierer, ifølge RME.

– Det er derfor viktig at reservasjoner ikke gjøres betingelsesløse, og at nettselskapene aktivt følger opp at kundene oppfyller de kravene som er stilt, skriver RME.

Nettkapasiteten er blitt mer begrenset enn tidligere på grunn av stor etterspørsel. Det har ført til en lang kø av bedrifter som venter på nettforsterkninger.

– Det er derfor viktig at de som står i kø faktisk har et dokumentert behov for nettkapasitet. RME mener at nettselskapene har et ansvar for å følge opp dette.

Etter at RME nå har sendt «varsel om vedtak», vil partene få mulighet til å uttale seg før et endelig vedtak. RME tar sikte på å fatte vedtak i saken i løpet av mars.