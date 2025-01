Selskapet ble også dømt til å betale rundt to millioner kroner i sakskostnader. Verken oppreisning eller sakskostnader er betalt, melder TV 2.

Varsleren Lukasz Krupski jobbet tidligere som Tesla-mekaniker i Norge og valgte å saksøke selskapet etter at han fikk sparken for snart tre år siden.

I en dom fra Buskerud tingrett i desember 2024 ble han tildelt 150.000 kroner i oppreisning fra Tesla og frifunnet for Teslas motkrav. Han mener oppsigelsen var en ulovlig gjengjeldelse etter at han varslet om kritikkverdige forhold. Etter han forlot selskapet, lekket han interne dokumenter til pressen.

– Jeg skal ikke nekte for at dette har vært en utmattende opplevelse som har gått på bekostning av egen karriere og privatliv, men jeg tror at tiden vil vise at jeg har rett, sier Krupski til TV 2.

Tesla hevder i sin anke til lagmannsretten at det er gjort feil i både bevisbedømmelse og rettsanvendelse. De mener Krupski ikke oppfyller vilkårene for varslerstatus i henhold til arbeidsmiljøloven, og at han kopierte og delte sensitiv informasjon som en hevnaksjon.

Tesla har ikke svart på TV 2s henvendelser i saken.