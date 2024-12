Retten er enige i at Lukasz Krupski ble utsatt for ulovlig gjengjeldelse fra Tesla fordi han varslet mot dem, men ikke i så stort omfang som han selv mener, melder Drammens Tidende.

Etter at Krupski ble sagt opp som mekaniker ved Tesla-verkstedet i Drammen, saksøkte han selskapet.

Han mener at oppsigelsen var en av flere ulovlige gjengjeldelser han ble utsatt for etter at han hadde varslet om kritikkverdige forhold i selskapet.

Mekanikeren krevde tre millioner kroner fra selskapet, men tilkjennes oppreisningserstatning på kun 150.000 kroner. I tillegg dømmes Tesla av Buskerud tingrett til å betale sakskostnader på nesten to millioner kroner.