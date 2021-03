Tesla Giga Berlin mangler fortsatt fabrikksjef og skal ha svært mange ubesatte stillinger

Det er bare måneder til Tesla skal åpne sin fabrikk i Grünheide utenfor Berlin. Her skal de produsere Model 3 og Model Y for det europeiske markedet.

Byggingen av fabrikken har ikke vært helt uproblematisk, skal vi tro artikler i tysk presse. De skal blant annet ha hatt problemer mer å skaffe nok folk.

Nå skriver industriavisen Automobilwoche at Tesla fremdeles mangler fabrikksjef. Daimlers tidligere leder for Mercedes' motorfabrikk i Berlin, René Reif, skal ha blitt headhuntet til stillingen i fjor, men ifølge avisen ble dette likevel ikke noe av.

Dermed skal det fortsatt være uklart hvem som skal lede fabrikken.

Tesla møter motstand

Likevel forventer Tesla å åpne produksjonen i juli. Det hevdes å være flere tusen ubesatte stillinger ved fabrikken i dag.

Hvorvidt de vil klare å fylle alle stillinger til åpningen, gjenstår å se. Tesla har ikke kommentert disse ryktene.

Tysk presse har skrevet en god del om problemene Tesla møter i Grünheide. Det har blant annet vært en god del motstand fra miljøbevegelsen, som har kritisert omfattende skogrydding i forbindelse med byggingen. Det var også bekymringer om hvorvidt fabrikken ville legge beslag på store deler av ferskvannsforsyningen i området, og vil forstyrre grunnvannsreservoarene.

TV-kanalen ZDF publiserte nylig en dokumentar om temaet, tilgjengelig i engelskspråklig utgave.

Skal risikere sparken på stedet

Teslas bedriftskultur har også vært i fokus, og kan ha bidratt til å dempe interessen blant tyske bilindustriarbeidere. For eksempel har Elon Musks «hands on»-tilnærming blitt trukket frem. En kilde sier til avisen Wirtschaftswoche at de som havner under sjefens lupe skal risikere å bli hengt ut eller i verste fall sparket på stedet.

Påstander om at Tesla ikke ønsker fagorganisering ved fabrikken i Tyskland, har også vakt oppsikt.

Samtidig er det mange som føler at en kontrakt med Tesla er som å havne i en eksklusiv klubb, skriver avisen. Ifølge kildene er nåløyet trangt for ingeniører som søker jobb. Men om man tidligere har jobbet hos Volkswage,n har man en fordel når man blir intervjuet av Elon Musk, ettersom han setter særlig stor pris på denne bilprodusenten, skriver avisen.

Mangler fortsatt byggetillatelse

Til tross for at fabrikkbygningen stort sett er ferdig, har Tesla så langt belaget seg på midlertidige tillatelser til å bygge. Endelig tillatelse er ikke gitt, og må innvilges før Tesla får lov til å starte produksjon.

Lovverket er slik at endringer i opprinnelige planer må gjøres offentlig tilgjengelig i en måned. Deretter åpnes det for en periode med offentlig høring, som varer en måned. Altså varer en slik prosess i to måneder før en eventuell tillatelse gis.

Åpningen kan bli utsatt

Dette har allerede skjedd to ganger, først for opprinnelig plan, deretter etter endringer i opprinnelig plan. Miljøorganisasjoner krever nå at Tesla må gjøre dette en tredje gang, ettersom Tesla har gjort mange endringer i byggeprosessen.

Får de gehør, kan det bety en ny to måneders høringsrunde, ifølge rbb24.de. Det kan i så fall bety en utsettelse av åpningen. Tesla har så langt ikke gitt noen indikasjoner på at åpningen blir utsatt.

Ifølge Clean Techinca er siste nytt at fabrikken vil starte produksjon sent i juli, eller senest i august.