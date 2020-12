Avis: Tesla sliter med å finne nok folk i Tyskland

Tesla bygger fabrikk i Tyskland, og målet er at de første bilene skal rulle av samlebåndet i juli neste år. Men alt går ikke på skinner, skriver den tyske bilindustriavisen Automobilwoche.

Tesla har behov for å ansette 7000 mennesker i første omgang. Som ledd i dette arbeidet har Elon Musk nå besøkt Tyskland flere ganger, og angivelig personlig gjennomført enkelte jobbintervjuer. Det er neppe nødvendig for ham å gjøre, men det skaper naturlig nok en del oppmerksomhet.

Men det skal angivelig ha vist seg vanskelig å skaffe nok folk. Ifølge avisens kilder skal det bare ha lykkes Tesla å ansette 2000 personer ved fabrikken i Brandenburg. Det skal blant annet være behov for å ansette 100 ingeniører.

Om den amerikanske bilprodusenten ikke får hyret nok folk før produksjonsstart kan det vise seg å bli vanskelig å sette i gang produksjonen til deadline.

Fokus på bedriftskulturen

I tysk presse har det vært satt fokus på Teslas personalpolitikk, som at folk lett kan få sparken, at lederne er overinvolvert, og at det kan råde en ufin tone i bedriftskulturen. Dette kan avskrekke potensielle søkere, spekulerer avisen.

Tesla-sjef Elon Musk under et besøk i Oslo. Bilde: Eirik Helland Urke

Avisen viser også til kilder som skal jobbe med byggingen av fabrikken. Disse beskriver svak organisering, og at gjennomføringen oppleves kaotisk, heter det.

Nylig ble prosjektlederen for fabrikken, Evan Horetsky, sparket. Det angivelig fordi han motsa Elon Musk i møter. Flere andre ledere skal ha sluttet eller blitt sparket.

Automobilwoche viser til en undersøkelse de har fått gjennomført, hvor 36 prosent svarte at Tesla fremstår som en attraktiv arbeidsgiver. Samtidig svarer 32 prosent det motsatte.

Det er problematisk, ettersom det som i mange andre land er vanskelig å skaffe kvalifisert arbeidskraft i Tyskland. Det er slett ikke sikkert det er så mange som vil forlate en jobb som fremstår som stabil og trygg hos en av de store tyske bilprodusentene for noe som fremstår mer usikkert hos Tesla.

Fagforeningene steiler

Det er heller ikke utenkelig at Musks holdning til fagforeninger kan bidra til skepsis hos tyske arbeidere. Fagforeningene står sterkt i landet, kanskje særlig sammenlignet med i USA. Tesla har blitt beskyldt for å aktivt motarbeide forsøk på å fagorganisere arbeidere ved fabrikkene i USA.

Den tyske fagforeningen IG Metall, som organiserer 2,3 millioner medlemmer, har truet med å gjøre livet surt for Tesla i Tyskland dersom de ikke vil tilby sine ansatte tariffavtaler.

Det er uklart hvordan Tesla forholder seg til dette nå. Selskapet lokker ifølge avisen Wirtschaftswoche med konkurransedyktige lønnsbetingelser, og de lavest betalte stillingene skal ha en månedslønn på 2700 euro brutto. Dette for ufaglærte, og nivået skal være bedre enn det som er vanlig i bransjen, ifølge Teslas rekrutteringsbyrå i Tyskland.

Slik ser Tesla for seg at Giga Berlin skal se ut når fabrikken er klar. Illustrasjon: Tesla

Den gjennomsnittlige startlønnen i bilindustrien er ifølge avisen 2623 euro. De har ingen tall for ingeniørstillinger i selskapet, men viser til at andre stillinger hos Tesla i Tyskland har en snittlønn på nivå med tilsvarende stillinger hos andre bilmerker. Lederstillingene skal imidlertid være en del høyere enn hos andre merker.

Så det er altså ikke sikkert at lønnen er dårligere enn ellers, selv om Tesla ikke vil tilby en kollektiv lønnsavtale. Ifølge avisen skal det ikke ha lykkes IG Metall å få i gang en dialog med Tesla om dette.

Målet er neste sommer

Med tanke på utfordringene Tesla møter, anslår avisens kilder at åpningen av fabrikken kan bli tre til seks måneder forsinket. Samtidig sier en av kildene at Elon Musk ikke kommer til å tillate dette, og at en ferdig produsert bil kommer til å rulle ut av fabrikken i juli på en eller annen måte.

På LinkedIn er det i skrivende stund 401 stillingsutlysninger i Tyskland. Langt de fleste ser ut til å være utlyst ved fabrikken i Grünheide. At det er 401 stillingsutlysninger betyr ikke nødvendigvis at de kun skal fylle så mange stillinger, da det kan være mange som ansattes som for eksempel vedlikeholdstekniker for drivenheter.

De 7000 Tesla må ha på plass før produksjonen er i gang er kun antallet som trengs i første omgang. Innen utgangen av 2022 skal behovet være å ansette ytterligere 5000 personer ved fabrikken.