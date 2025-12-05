Forsvar
Ny pris for ubåtene: Nær 99 milliarder
Regjeringen går inn for å kjøpe ytterligere to ubåter, i tråd med Stortingets behandling av langtidsplanen.
Roald Ramsdal– Journalist
Harald Brombach– Journalist
Marius Valle– Journalist
5. des. 2025 - 09:24
