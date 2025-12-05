Abonner
Forsvar

Ny pris for ubåtene: Nær 99 milliarder

Regjeringen går inn for å kjøpe ytterligere to ubåter, i tråd med Stortingets behandling av langtidsplanen.

En illustrasjon av de nye norske ubåtene av typen 212CD.
En illustrasjon av de nye norske ubåtene av typen 212CD. Illustrasjon: Thyssenkrupp Marine Systems
Roald RamsdalRoald Ramsdal– Journalist
Harald BrombachHarald Brombach– Journalist
Eirik Helland UrkeEirik Helland Urke
Marius ValleMarius Valle– Journalist
5. des. 2025 - 09:24
Forsvar
Kommentarer
Du må være innlogget hos Ifrågasätt for å kommentere. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto. Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn.
Se flere jobber
Fra usikker student til ombruksrådgiver i bærekraftig byggebransje!
Les mer
Fra usikker student til ombruksrådgiver i bærekraftig byggebransje!
Ny i dag
Nammo Raufoss AS
Utviklingsingeniør
Sweco Norge
Grunnborer – Østlandet
OsloMet
Seksjonssjef for arkitektur og systemutvikling
NVE
Ingeniør - Kvikkleireskred
Nammo Raufoss AS
Utviklingsingeniør - RAMS / Statistikk
Asplan Viak
Prosjektadministrasjon - Bygg
Asplan Viak
Rådgiver Elkraft / Kraftnett
H. Henriksen AS
Ingeniører
En tjeneste fra