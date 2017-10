Tesla bygger fabrikk i Shanghai

Den nyskapende, amerikanske bilprodusenten står dermed godt plassert når kampen om å elektrifisere bilparken i Kina virkelig skyter fart.

Fabrikken skal bygges i Shanghais spesielle frihandelssone, melder Wall Street Journal.

Den vanlige modellen når vestlige bilprodusenter etablerer seg i Kina, er at det blir inngått et partnerskap med en kinesisk aktør. Dette innebærer deling av fortjeneste og til en viss grad utveksling av teknologi, noe mangle kvier seg for.

Avtalen er inntil videre verken bekreftet av Tesla eller myndighetene i Shanghai.

En halv mill biler i 2016

Kinas marked for elbiler er allerede verdens største og er ventet å vokse raskt. Over en halv million biler som går på det kineserne kaller «ny energi» ble solgt i 2016. Kinesiske sentralmyndigheter har kunngjort at bilforhandlere blir pålagt å selge en viss andel elbiler fra 2019.

Regjeringen har også sagt at målet er å forby biler som bruker fossilt drivstoff, men noen dato er ikke satt. Frankrike og Storbritannia har derimot satt 2040 som sluttdato for tradisjonelle biler.