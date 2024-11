– Yara er i gang med et kostnadsreduksjonsprogram for å bedre selskapets lønnsomhet og konkurransekraft. Det innebærer at vi skal kutte 150 millioner dollar i faste kostnader og 150 millioner dollar i investeringer innen utgangen av 2025, bekrefter kommunikasjonssjef, Kristin Nordal i Yara International AS til Telemarksavisa.

Tilbudet om 700 sluttpakker omfatter ansatte i hele Yara International.

Samtlige medarbeidere i støttefunksjoner i Norge tilbys sluttpakke. Det er snakk om 163 medarbeidere, som alle jobber i Porsgrunn, ifølge Telemarksavisa.

Det antydes at dette er det første steget i flere runder med nedbemanning. Nordal omtaler dette som en «tidlig frivillig prosess», som skal redusere antallet overtallige senere i prosessen.

Kuttene ble varslet allerede i sommer, da Yara la fram resultatene for andre kvartal. Da hadde Yara inntekter på 3,5 milliarder dollar, sammenlignet med 3,96 milliarder dollar i andre kvartal i fjor. Dette var litt under forventet.

Da sa konsernsjef Svein Tore Holsether at 150 millioner dollar representerer rundt seks prosent av Yaras faste kostnader det siste året.