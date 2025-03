I dag arrangerer Abelia sin kåring av «Norges fremste tech-kvinner». Slike kåringer burde ikke være nødvendig – det er 105 år siden staten innførte lik lønn for kvinner og menn. Likestillingsloven kom i 1978 og i 2017 fikk vi en likestillings- og diskrimineringslov.

Men nå ser det ut til at USAs nye president viser holdninger som gjør det nødvendig å opprettholde slike kåringer. En av hans utallige ordrer fra Det ovale kontor er et angrep på alle virksomheter med verdier som mangfold, likestilling og inkludering eller mer kjent som DEI-ordren.

Mannen som skulle utføre ordren i praksis, var Elon Musk som leder av Department of Government Efficiency. Han har uttalt at DEI bare er «et annet ord for rasisme».

Sorg og avsky

Nå har flere av de største amerikanske it-selskapene kuttet sine mål og programmer for likestilling og mangfold. Det gjelder selskaper som Microsoft, Meta, Google, Accenture, Amazon, KPMG, Citigroup, Walmart og McDonalds for å nevne noen. Av de største selskapene har Apple foreløpig stått imot ordren fordi aksjonærene stemte imot.

Jan Grønbech som ledet Google Norge i nær 15 år, skriver på Linkedin:

«Det er med en blanding av forundring, sorg og avsky at jeg i dag leser om min gamle arbeidsplass Google Norges nye mangfoldsstrategi.»

Grønbech viser til at Trump og Musk har bestemt at ingen selskaper som legger forholdene til rette for å inkludere noen former for minoriteter i sin arbeidsstokk, skal få statlige kontrakter i USA.

Han kan ikke forestille seg hvordan det må være å måtte fortelle pressen, sine ansatte og omverdenen om at alt man tror på og alt vi som samfunn har jobbet for i 100 år, nå skal kastes over bord og byttes ut med en plan like idiotisk som Trumps foreslåtte overtagelse av Gaza.

Kvinner leder an i statlige selskaper

At de store tech-selskapene lar seg styre av Trump, viser hvor forskjellig den amerikanske bedriftskulturen er fra den europeiske og norske.

I løpet av noen få måneder har flere store delvis statlig-eide selskaper i Norge fått nye konsernsjefer. De fleste av dem er kvinner. Det gjelder Benedicte Schilbred Fasmer i Telenor som overtok for Sigve Brekke etter hans ti år som konsernsjef. I Statkraft overtok Birgitte Vartdal Ringstad stolen etter Christian Rynning-Tønnessen som hadde sittet i 14 år. I Statnett fulgte Elisabeth Vike Vardheim etter Hilde Tonne.

Benedicte Schilbred Fasmer tok over jobben som konsernsjef i Telenor på tampen av fjoråret. Foto: Arash A. Nejad

Blant rådgivende ingeniører kommer det stadig flere kvinner som gjenspeiler seg i konsernledelsen. Fra januar 2023 ledes Cowi Norge av Birgit Farstad Larsen og i mai overtar Camilla Amundsen sjefsstolen i Rambøll Norge. Grete Bergly kom inn som ny konsernsjef i Multiconsult i 2019 og har i løpet av seks år snudd fallende resultat til store overskudd.

I åtte år har Alexandra Bech Gjørv ledet forskningsstiftelsen Sintef, mens Kjerstin Braathen har ledet DNB siden 2019. En av de mer anonyme, men med ansvar for flest ansatte, er Merete Hverven som leder 16.000 Visma-ansatte og har oppnådd rekordomsetning på over 27 milliarder kroner.

Færrest kvinner i IKT

Selv om noen av de største teknologibedriftene i Norge nå ledes av kvinner, viser Senter for likestillingsforsknings topplederbarometer at andelen av kvinnelige toppsjefer blant Norges 200 største bedrifter, bare er på 17,5 prosent.

Barometeret viser en liten økning av andel kvinner i toppledergrupper og hvem som har operative lederoppgaver.

Det er fortsatt færrest kvinner i IKT (21,5 prosent), flest i kraftforsyning og helse, begge med 41 prosent.

En bekymring som Tekna tar på alvor, er krisen for realfag, både i skolen og næringslivet. Det trengs et løft både når det gjelder bevilgninger til kommuner som vil satse mer på realfag og til utdanning av lærere i matematikk, naturfag og teknologi.

Blant medlemmene er nå 33,6 prosent kvinner, men blant studentene er tallet 40,7 prosent og enda høyere blant førsteårs-studentene. Dermed er trenden for tech-kvinner positiv, selv om det er langt igjen til likestilling.

Tall fra NTNU viser at teknologifagene fortsatt holder stand, men økningen av kvinnelige studenter er mindre fordi flere fag ikke lenger får kjønnspoeng. Og mens andelen av kvinner øker på økonomi- og it-fagene, er det fortsatt menn som er i klart flertall på ingeniørutdanningene.

Forutsetning for suksess

Tilbake til Donald Trump og hans forbud mot verdier som likestilling, mangfold og inkludering. Hvordan forholder norske selskaper seg til slike krav?

– Multiconsult er en kunnskapsbedrift der mangfold, likestilling og inkludering ikke bare er en verdi, men en forutsetning for vår suksess. Vi ser at ulike perspektiver styrker innovasjon, kvalitet og bærekraft i våre leveranser, skriver leder for HMS i konsernet, Anton Arnesen til TU.

– I Statkraft er vi er helt avhengig av å tiltrekke oss flinke folk, og vi trenger ulike stemmer og perspektiver for å løse komplekse oppgaver og skape verdi. For oss er en arbeidsplass der alle har like muligheter til å bidra og lykkes en selvfølge, sier pressetalsmann Lars Magnus Günther til TU.

Kampen om de gode hodene

Tekna-president Elisabet Haugsbø mener mangfold dreier seg om smart business.

– Å jobbe strategisk med mangfold og inkludering gir grobunn for mer innovasjon, en sterkere kultur, bedre resultater og bedre arbeidsmiljø. DEI handler ikke om å være snill – det handler om å vinne kampen om de gode hodene og de beste løsningene, sier Haugsbø.

På grunnlag av disse tilbakemeldingene kan det være fristende å konkludere med at mangfold, likestilling og inkludering ikke står i fare for å bli vraket i norsk næringsliv. Men vi bør være på vakt og stå opp mot alle utspill som er inspirert av skammens makthavere.