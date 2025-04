Som forventet måtte Tesla melde om sviktende resultater etter årets første kvartal, som ble rapportert til finansmarkedene i går kveld norsk tid. Selskapet solgte rett og slett 13 prosent færre biler enn samme kvartal året før.

Både omsetningen på 19,3 milliarder dollar og inntjeningen på 0,27 dollar per aksje var lavere enn forventet fra analytikere på forhånd.

Aksjen steg i forkant av resultatfremleggelsen i går, men ikke nok til å hente inn igjen mandagens fall. Så får vi se da, hva dommen blir når analytikerne får gått gjennom tallene før USA-børsen igjen åpner utpå dagen i dag.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Milwaukees nye glattemaskiner: Stillegående og utslippsfrie

Utgangspunktet er at aksjen er ned drøye 37 prosent så langt i år, og at den har mer enn halvert seg fra toppen i fjor.

Mer enn Trump

Mange tenker, naturlig nok, at Teslas nedtur skyldes bileiere og -kjøpere som stille eller høylytt protesterer mot Elon Musk og hans panegyriske omfavnelse av Donald Trump. Samt Musks egne handlinger som DOGE-sjef. Og selvfølgelig har nettopp disse forholdene hatt en betydelig innvirkning på salget.

At svikten for det som en gang var elbilindustriens ledestjerne er så betydelig som Tesla meldte i går kveld, skyldes likevel mer enn Musks kombinasjon av dårlige venner kombinert med naive og brutale politiske eskapader.

En kjapp gjennomgang av andre forhold viser at det er langt mer enn handlingene og omdømmet til bilkonsernets hovedaksjonær som har sviktet de siste månedene.

Les også SpaceX-oppskytning stanset i siste liten

Misfosteret Cybertruck

Musks egen favorittbil, Cybertruck, blir av mange omtalt som en flopp. Ikke bare fremstår den som en bom i markedet. Den tilbakekalles også i hopetall.

På sosiale medier omtales det kantete misfosteret av en doning som både dårlig bygget og med begrenset kapasitet til denne typen firehjulsdrevet nisjefarkost å regne.

Miseren fikk prestisjemagasinet Forbes til å sammenligne Cybertruck med Fords sagnomsuste superflopp fra 1957, Ford Edsel.

I tillegg til cybertabben, ble det i går bekreftet at lanseringen av den mye omtalte billigversjonen av model Y blir forsinket i flere måneder. En satsing som virkelig skulle løfte Tesla ut i massemarkedet.

Spennende blir det også om førerløse Cybercab Robotaxi virkelig kommer i testkjøring i juni år for så å komme i volumproduksjon neste år. Tesla og Elon Musk har lovet for mye og for raskt også tidligere.

Giga-trøbbel

Problemer har det også vært ved gigafabrikken i Berlin. Væpnede konflikter i Rødehavet og protester fra aktivister har påvirket produksjonen av model Y negativt.

Alvorlig er også rapportene om feil i det mye omtalte systemet for selvkjøring. Trøbbelet har omfattet både funksjonsfeil i kameraer og feil i programvareoppdateringer.

Den største fadesen er likevel at Teslas system for såkalt «Full Self Driving» uansett ikke lever opp til hva det lover, nemlig sin egen betegnelse.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonse Karmøy-bedriften fikk en ekspressbilett ut i verden

Konkurrenter stormer frem

Mange av utfordringene som er nevnt ovenfor lar seg fikse. Eller korrigere. Over tid.

Men dessverre for Tesla er ikke selskapet lenger enerådende på toppen av verdens elbilpyramide. Konkurrentene har tatt igjen forspranget Tesla en gang hadde. Spesielt er kinesiske BYD på fremmarsj, både teknologisk og salgsmessig.

1. februar 2018 var Elon Musk i Oslo. Den gang var suksessen fortsatt foran ham. Det blir nok vanskelig å komme dit igjen. Foto: Eirik Helland Urke

Tesla har gått på smell etter smell de seneste månedene. Det meste tillegges tap av omdømme som følge av Elon Musks kjærlighetsforhold til USAs steingale sittende president.

Bildet er imidlertid mer broket. Den tidligere ledende og fremadstormende elbilprodusenten sakker rett og slett akterut både hva angår modellutvalg og teknologi. Noe spesielt kineserne ser ut til å utnytte.

For sent?

Imens trigger Elon Musks store helt, president Trump, en tollkrig verden ikke har sett maken til. Det hjelper neppe Tesla. Verken hva angår teknologi eller marked.

Det er ikke rart at fremtredende aksjonærer i Tesla uttrykker ønske om at Musk bryter med Trump for igjen å konsentrere seg om å fikse bilprodusentens mange utfordringer. Spørsmålet er om det nå uansett er for sent.

Har konkurrentene fått et varig og for stort forsprang? Har Elon Musk det «fortsatt i seg» å være operativ problemløser i bilkonsernet? Er han i det hele tatt riktig mann nå – for å løse Teslas presserende utfordringer?

Først var det «T» for Tesla.

Så ble det «T» for Trump.

Nå er det «T» for trøbbel.

Hva blir det neste? «T» for tapt?