Oljefondet planlegger å stemme mot Elon Musks lønnspakke

NTB
4. nov. 2025 - 07:56

Oljefondet planlegger å stemme mot en stor lønnspakke til Tesla-sjef Elon Musk under generalforsamlingen om to dager.

Den enorme lønnspakken er på opp mot ti tusen milliarder kroner.

– Selv om vi setter pris på Musks visjonære rolle, så er vi bekymret over den totale størrelsen på denne tildelingen, utvanningen og mangelen på risikoreduksjon rundt nøkkelpersoner, i tråd med våre meninger om lederlønn, skriver oljefondet i sin begrunnelse.

Oljefondet har tidligere stemt mot Musks lønnspakke i 2018 og 2024.

