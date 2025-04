– Jeg anser nå faktisk at Mercedes leder an i denne utviklingen, sier Bryant Walker Smith.

Smith er den engasjerte ingeniøren som tok juridisk utdannelse. Han har jobbet med samferdsel og selvkjørende biler i mange år. Arbeidet gjorde at han innså at det ikke var nok å lansere gode teknologiske løsninger. For å utvikle selvkjøring er det helt nødvendig at de regulatoriske instansene også henger med.

Prematur optimisme

Dermed ble det jus-studier. I dag er en han assosiert professor ved University of South Carolina, men bor for tiden i Kina. Nylig var han en kort tur i Norge for å gjeste årsmøtet i Intelligente Transportsystemer Norge.

I denne episoden av podkasten Teknisk sett forteller han om hvordan det allerede for mange år siden ble frontet og uttalt at teknologien for selvkjøring var klar. I dag vet vi at det var en prematur optimisme.

Er her nå

I dag er imidlertid Smith tydelig på at teknologien er her. Nå. Han refererer i så måte stadig til Waymos tjenester i San Francisco, som i dag fremstår som selveste «selvkjøringsbyen» i den vestlige verden:

– De finnes faktisk i dag, og jeg tror folk glemmer det.

Men selvkjørende biler har, som mange andre teknologiske fremskritt, hatt en trang fødsel. Ikke minst hva angår å stole på at teknologien virker. Et hovedbudskap fra Smith i så måte er at tilbyderne av selvkjøring må vinne folkets tillit.

– Aktørene må gi et løfte til brukerne og samfunnet for øvrig. Selskapene som tilbyr selvkjøring, må vise at de holder sine løfter. Det er altså på selskapsnivå at aktørene må vinne publikums tillit. Og over tid vise at de er verdige denne tilliten, presiserer han.

Og det har de ikke alltid klart. Det har vært flere ulykker med selvkjørende biler.

– Skal du bli påkjørt av en bil, er det trolig best om den er selvkjørende, tøyser Smith – fordi selskapene vil være kjappe med å betale ut erstatning.