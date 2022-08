Syv ting vi lærte av fire netter i Tesla Model Y

Der ligger du. Utstrakt på senga. I et trillende soverom med panoramautsikt til naturen som lever utenfor vinduet. Kupétemperaturen er stilt inn slik du vil ha det, dingsene dine lades opp, og favorittartisten din hvisker deg inn i øret.

Å sove i bil er ikke noe nytt. Likevel aktualiseres det med elbiler, hvor du kan la klimaanlegget gå hele natta uten å bli egget ned av en tilfeldig forbipasserende naturverner. Hvor godt fungerer det å sove i elbilen?

Da undertegnede i sommer fikk valget mellom å sove på hyttas stuegulv, i stabburet eller ute i telt, var valget enkelt: Det var bare å legge seg ut i vår medbrakte Model Y.

Tesla har en egen Camp Mode, hvor klimaanlegget fortsetter å tilføre frisk luft gjennom natten, samtidig som infotainmentsystemet og USB-portene er tilgjengelig. Flere av de andre bilprodusentene tilbyr liknende funksjonalitet (blant annet Hyundai, Kia og Nio), mens man hos noen må trikse litt for å holde klimaanlegget i gang (blant annet hos Volkswagen og Skoda).

Her er syv ting vi lærte av fire netter i elbil:

1. Mange madrass-muligheter

Det finnes mange løsninger for å ligge mykt i bilen.

Du kan bruke en luftmadrass, en madrass du allerede har (og eventuelt skjære den til), eller du kan kjøpe en allerede tilpasset madrass fra for eksempel Dreamcase, Tesmat, Travel Sleeper, Tescamp, Soveromsbutikken eller liknende. Selv om mange av tilbyderne profilerer Tesla-madrassene mest, har flere av dem madrasser tilpasset ulike merker.

Vi endte opp med å bestille en tilskåret madrass fra Trondheims-baserte Soveromsbutikken (koster 2500 kroner), mest for å prøve ut en norskprodusert madrass og fordi flere snakker varmt om den i sosiale medier.

Slik ser madrassen ut sammenrullet og pakket ned. Bilde: Mathias Klingenberg

Så var det bare å legge ned baksetene og rulle ut madrassen. Vi ble raskt komfortable med å ligge i bilen. Madrassen vår var 13 centimeter tjukk og to meter lang. Den skulle ha en mykere og en hardere side. Vi syntes begge sidene var av det hardere slaget, men madrassen var likevel komfortabel.

2. Plass til to – men ikke flere

Madrassen vår er 120 centimeter bred øverst, men den er smalere nedover for å følge fasongen på bagasjerommet. Dermed bør det være plass til to personer dersom minst én av dem er et mindre barn eller at to voksne er komfortable med å være intime. Undertegnede sov to og en halv natt ved siden av sønnen på tre år, og bredden var ikke noe problem.

Lengden er i utgangspunktet heller ikke noeen utfordring, i alle fall så lenge du er under 190 centimeter. Undertegnede på 196 centimeter er akkurat litt for lang, men det løste seg ved å ligge på skrå.

Lange mennesker vil også få problemer med overhenget over de nedslåtte baksetenes nakkeputer. Madrassen har ikke noe å støtte seg på, slik at den svikter der hvor du ligger med hodet. Løsningen er å legge noe under, for eksempel din egen bagasje.

Den største ulempen med madrassen fra Soveromsbutikken er at den tar mye plass. Med nok makt kan den rulles sammen og moses inn i bagasjerommet på Model Y, men da får du ikke plass til noe særlig annet der. Du har til gjengjeld andre rom tilgjengelig i bilen, så det spørs bare hvor mye og mange du skal ha med på tur.

Flere av de andre madrassene på markedet tar mindre plass, så her gjelder det å prioritere sine behov.

3. Klimaanlegget bråker

Du legger kanskje ikke så godt merke til det når du kjører, men når du lukker øynene og tilkaller Jon Blund, er det påtrengende: Middels høyfrekvent støy skapes når luftstrømmer dyttes gjennom plast-rillene. Folk er forskjellige, noen vil tåle ulyden bedre, men vi hengte oss litt opp i den.

Viftene og støyen intensiveres når du aktiverer Teslas Camp Mode, ettersom klimaanlegget da automatisk settes på Auto. Du kan redusere støyen ved å stille inn klimaanlegget manuelt. Vi satte viftehastigheten til 1 (det laveste), men synes samtidig at de mest irriterende frekvensene i lydbildet kom klarere frem da.

Man kan naturligvis slå av klimaanlegget og bruke naturlig ventilasjon, særlig om sommeren når ute- og innetemperaturen ikke er så forskjellig. Men da risikerer du også selskap av det som måtte sveve i utelufta.

Vi sovnet til slutt med bakgrunnsstøyen, og den plaget oss ikke i løpet av natta. Luftkvaliteten var god da vi våknet på morgenen.

4. Energiforbruket er ikke avskrekkende

Klimaanlegget tapper naturligvis batteriet, men ikke så mye som noen kanskje kunne frykte. Batteriprosenten sank med litt mer enn 1 prosent i timen. I løpet av syv timer med søvn brukte vi mellom 7 og 9 prosent av batteriet, noe som tilsvarer en snitteffekt på mellom 700 og 900 watt. Merk at temperaturen var bare litt lavere utendørs enn i kupeen som holdt 20 grader Celsius, så varmepumpa trengte ikke jobbe så hardt.

Forbruket vil variere etter forholdene. Vinterstid kan man ifølge ulike rapporter regne med et forbruk rundt det dobbelte. Merk at Camp Mode skrus av når batteriet når 20 prosent gjenværende kapasitet.

5. Vegger og tak er svært gjennomsiktige

Det er deilig å nyte naturen gjennom bilens vegger og soltak, ettersom de er laget av glass.

Samtidig kan man få følelsen av å bli beglodd når man sover. For noen kan gjennomsiktigheten virke skremmende. Vi tror det også var grunnen til at treåringen vår ble redd og ville inn da han våknet i bilen midt på natt nummer tre.

Det finnes ulike løsninger for å dekke til glasset, så dette kan løses ganske enkelt.

Panoramataket lar deg se på stjernene om natta. Bildet er tatt inne i bilen.

6. Vurder å ta ut baksetene

Når du legger ned baksetene i Model 3 og Y, vil de fortsatt helle svakt oppover. For å ligge vannrett med en vanlig madrass må du ta ut sitteputa i baksetet. Dette skal etter sigende ikke være så vanskelig, men du må passe på å ikke ødelegge koblingene under sitteputene.

Vi synes det var helt greit å ligge litt i oppoverbakke og tok derfor ikke ut sitteputene.

Enkelte av madrasstilbyderne forsøker å jevne ut skjevheten ved å tilpasse madrassen, men det er ikke tilfelle for madrassen fra Sengemakeriet.

7. Nyt fasilitetene

Teslaens infotainmentsystem er tilgjengelig hele tiden. Det betyr at du kan lade dingsene dine og se på Youtube, Netflix, Disney+ og liknende på skjermen (krever nett-tilkobling enten via Teslas premium-abonnement eller Wifi).

Det var svært behagelig å kunne slappe av litt ekstra på madrassen om morgenen mens yngstemann satt i passasjersetet foran og så tegnefilm.

Oppsummert fungerte det godt å sove i elbil. Det er kanskje ikke så magisk som enkelte skal ha det til, men vi ser ikke bort fra flere netter med bil, madrass og natur.