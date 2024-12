Sveriges energiminister: – Katastrofe om Norge kutter strømkablene til Danmark

– Det vil være en fullstendig katastrofe. Det kommer til å påvirke både Sverige, Danmark, Norge og Polen og ha ringvirkninger over hele energisystemet i Europa, sier Busch til NTB.

Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet går nå inn for å skrote to utenlandskabler til Danmark når disse går ut på dato i 2026.

Sammenvevd

Busch peker på at energisystemene mellom Norge og Sverige i dag er så sammenvevde at det den ene gjør i dag, får effekt på andre i morgen.

– Det betyr at om Sverige vil bli påvirket av Danmark eller av Tyskland, så vil dette også få konsekvenser for Norge, sier hun.

Samtidig mener hun den norske diskusjonen er et tydelig tegn på at kraftmarkedet i EU ikke fungerer.

– Alvor

– Jeg hadde en samtale med (energiminister) Terje Aasland i går. At et land som Norge, som er åpent mot omverdenen, nå har denne diskusjonen om å koble seg fri fra deler av EUs energimarked, er krise. Men jeg skjønner det, jeg skjønner at denne diskusjonen pågår. Jeg kommer til å gjøre alt jeg kan i dag for å si ifra om at denne gangen er det på alvor, sier Busch.

Hun er samtidig rasende på Tyskland, som har skrotet sine atomkraftverk. Dermed har ikke Tyskland balansekraft når vinden ikke blåser og blir avhengig av kraft fra Norge og Sverige. Det driver prisene opp.

Men Tyskland går lenger og stemmer i tillegg ned andre lands ønske om å bygge fossilfrie atomkraftverk, understreker en hoderystende Busch.