Stortingsflertallet vil ikke ha elbiler i kollektivfeltet i Oslo og Akershus

Et flertall bestående av Ap, Sp, Rødt, MDG og Pasientfokus vil heller bruke penger til å få på plass flere busser i Akershus, skriver NRK.

De har til sammen flertall i motsetning til Høyre, Frp, SV og Venstre, som foreslo å åpne kollektivfeltet for elbiler inntil videre.

6. mai i år ble elbilene kastet ut av kollektivfeltene i Oslo og Akershus. Det skyldtes blant annet at man ville ha færre biler inn i Oslo, særlig siden Ring 1 er midlertidig stengt. En av konsekvensene var imidlertid lange køer på E18.

– Vi ber regjeringen om å stille med ekstra midler til Akershus. Vi er også opptatt av at Akershus bidrar ekstra til å styrke kollektivtilbudet og tar imot den håndsrekninga fra staten, sier Sps Sigbjørn Gjelsvik.

Forslaget fra flertallet går ut på at Akershus må bidra med 50 øre for hver krone staten gir til formålet.

– Vi må anerkjenne at hverdagen blir vanskeligere for folk i anleggsperioden inntil ny Ring 1 står ferdig. Vi er opptatt av pendlernes situasjon, og det er derfor viktig å styrke kollektivtilbudet slik at færre føler de er nødt til å bruke privatbil, sier Marte Mjøs Persen (Ap) i en pressemelding.

I tillegg er alle partiene utenom Rødt enige om å foreslå at regjeringen må gjennomføre raske tiltak for å øke togkapasiteten. Rødt kommer til å stemme for forslaget, selv om de ikke står som forslagsstiller.