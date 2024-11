Stormen herjer i Nord-Norge: – Bli hjemme om du kan

– Vår oppfordring er at om du ikke må ut og kjøre, bør du utsette det, sier trafikkoperatør Frode Lorentzen Jenssen ved veitrafikksentralen Nord til VG.

I Nordland var E6 over Saltfjellet lenge stengt, men strekningen ble åpnet for trafikk klokken 6. Vegtrafikksentralen advarer om at veien kan bli stengt igjen på kort varsel.

Lengre nord er E6 stengt på Sennalandet nord for Alta. E10 over Bjørnfjell er også stengt på grunn av uværet.

Over Sandnessundbrua i Tromsø er det blitt registrert vindkast opp på 46 meter i sekundet, opplyser trafikkoperatør Brita Bjerkli til Nordlys fredag morgen.

Trøbbel for fly og ambulansebåt

– Situasjonen for AMK er slik at ambulansebåten går ikke i dette været. Det gjør heller ikke flyene, sier Eirik Palm ved Finnmarkssykehuset til NRK.

Sykehuset i Hammerfest står i fare for å bli helt isolert dersom verken fly eller båt kommer fram til byen. Kanalen skriver at også riksveien inn til Hammerfest står i fare for å bli stengt på kort varsel.

Til Tromsø og Universitetssykehuset er det også utfordrende flyforhold, ifølge Palm.

Ta med varme klær

– Vi oppfordrer folk til å ha full tank på bilene og fullt batteri på elbilene. Ha med mat, drikke, varme klær og spade. Man vet aldri hva man kan komme ut for på disse vinterveiene, sier trafikkoperatør Brita Bjerkli til NRK.

I Finnmark er E69 er stengt på flere strekninger, inkludert mellom Hønsa og Repvåg, Repvåg og Nordkapptunnelen, samt Skarsvåg og Nordkapp. Uværet har også stengt flere fylkesveier.

I tillegg er det innført kolonnekjøring på flere veier i Finnmark, blant annet på strekningene rundt Mehamn og Kjøllefjord.

Torghatten Nord AS har kansellert flere avganger i ferjesambandet mellom Bodø, Røst og Værøy grunnet grov sjø i Ytre Vestfjorden. Ferjesambandet mellom Lødingen og Bognes er også innstilt, men det ventes at ruten kan gjenopptas senere på dagen hvis været bedrer seg.

Strømbrudd i Tromsø

NRK skriver at nesten 1500 strømkunder i Tromsø er uten strøm i morgentimene.

– Det er stor sannsynlighet for at det er værrelatert. Det har kommet en del vind i natt, og godt mulig det er årsaken, men vi har ikke lokalisert feilen enda, sier Hans Kristian Isaksen, seksjonsleder ved driftssentralen i nettselskapet Arva.

Det er sendt ut oransje farevarsel for deler av Nord-Troms og kyst- og fjordstrøkene i Finnmark vest for Tanafjorden.

Her ventes det lokalt svært kraftige vindkast på 33–40 meter i sekundet fra sørvest og periodevis sterk storm på kysten. Vinden vil øke først i sør, og minke sist i øst. I kombinasjon med snøbyger kan det lokalt bli kraftig snøfokk, advarer meteorologene.