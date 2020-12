Stor, kraftig og luksuriøs: Til neste år kommer denne oppsiktsvekkende elbilen til Norge

Den er utformet av Rolls Royces tidligere sjefsdesigner Giles Taylor og lover svært luksuriøse egenskaper. Neste år kommer kinesiske Hongqi E-HS9 til Norge, og nå er spesifikasjoner og foreløpige priser klare.

E-HS9 markedsføres som en stor premium-SUV. Det skal være en godt lyddempet elbil med et stort batteri og mye motorkraft. Blant de tekniske finurlighetene finner vi head-up display med AR-navigasjon, LED-Matrix lykter, mobil-app og selvkjørende egenskaper.

Spesifikasjonene varierer noe mellom utstyrsmodellene, men Premium og Exclusive deler de fleste egenskapene:

Hongqi E-HS9 Comfort Premium Exclusive Forventet pris 620.000 700.000 780.000 Estimert elektrisk rekkevidde Ca. 400 km Ca. 450 km Ca. 450 km Samlet motoreffekt 320 kW (436 hk) 405 kW (551 hk, 670 Nm) 405 kW (551 hk, 670 Nm) Firehjulstrekk/ antall motorer Ja, 2 Ja, 2 Ja, 2 Estimert rekkevidde (WLTP) 400 km 450 km 450 km 0-100 km/t Ikke oppgitt 4,9 sek 4,9 sek LED Matrix lys Nei Standard Standard Antall seter som standard 7 7 6 Aksel Batteristørrelse (antakelig brutto, ifølge importøren) 85 kWh 99 kWh 99 kWh Mulighet for hengerfeste Ja, 1500 kg Ja, 1500 kg Ja, 1500 kg Mulighet for taklast Ja, 75 kg Ja, 75 kg Ja, 75 kg Luftfjæring Nei Nei Ja Hurtiglading CCS, 120 kW makseffekt CCS, 120 kW makseffekt CCS, 120 makseffekt Ombordlader 11 kW 11 kW 11 kW Vekt Rundt 2,6 tonn Rundt 2,6 tonn Rundt 2,6 tonn Mål: Lengde/bredde/høyde i mm 5.209/2.010/1731 5.209/2.010/1731 5.209/2.010/1731 Akselavstand 3.110 mm 3.110 mm 3.110 mm Bakkeklaring Ca. 20 cm Ca. 20 cm Ca. 20 cm

Konkurrerer med norgesfavoritter

De nærmeste elektriske konkurrentene er storselgere som Audi E-tron (utgaven med minst batteripakke starter på 600.000 kroner), Jaguar i-Pace (starter på 600.000 kroner) og Mercedes EQC (fra 637.000 kroner).

Rekkevidden, motoren og hurtiglade-egenskapene er konkurransedyktige med de nevnte modellene - i alle fall på papiret.

Hongqi E-HS9 er den klart største bilen i dette selskapet: Kineseren er 5.209 millimeter lang, 2.010 mm bred og mm høy, med en akselavstand på 3.110 millimeter. Audi E-tron, den nest største av de fire, er til sammenlikning 4.901 millimeter lang, 1.935 millimeter bred og 1.629 mm høy, med en akselavstand på 2.928 millimeter.

Den norske importøren HBI Norge (et datterselskap av Motorgruppen) mener de fysiske målene vil gi Hongqi E-HS9 klasseledende plass mellom seteradene, slik at også bakerste rad blir et fullverdig alternativ for voksne.

To skjermer på 16,5 tommer strekker seg fra side til side. Foto: HBI Norge

Kupeen skal ha de fleste bekvemmeligheter. Her er det rattvarme, massasje og ventilasjon i setene, sotede vinduer og panoramasoltak.

To skjermer på 16,5 tommer strekker seg fra venstre til høyre side i front av kupeen.

Importøren forteller til TU at bilen skal ha et batterivarmesystem og at batteriet kan varmes eller avkjøles selektivt med batteriradiator eller klimaanlegg.

Vi har også spurt om bilen får (reversibel) varmepumpe, men på det spørsmålet har vi ikke fått endelig svar.

Bilen kan kjøpes til sommeren, med levering til høsten.

Flere kinesere

Hongqi eies av FAW Car Company, som igjen er eid av det statseide, kinesiske selskapet FAW Group. Flere Hongqi-modeller er tidligere brukt av høytstående medlemmer av det kinesiske kommunistpartiet.

Vi er etterhvert vant med kinesiskproduserte elbiler på norske veier - budsjettvinneren MG ZS EV og Polestar 2 er blant modellene som produseres i Kina. Xpeng, BYD og Maxus har også kommet til Norge. Hongqi vil med E-HS9 likevel være en av de første kinesiske elbilene til å konkurrere i det norske premium-segmentet.

Hans Petter Aalmo, markeds og pr-direktør i importør HBI Norge, sier Hongqi E-HS9 var et naturlig valg for dem å ta inn. Norge blir det første landet som får bilen utenfor Kina.

– Kina er verdens største bilmarked og kvaliteten har blitt veldig god. De har nesten 500 bilprodusenter nå, så det er kjempemye å velge mellom, sier Aalmo.

Han forteller at mange av de etablerte, kjente bilprodusentene allerede har strukturer å selge sine modeller gjennom, og at det da var naturlig for Motorgruppen å finne et nytt agentur å fronte.

Se flere bilder i bildekarusellen nederst.