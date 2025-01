Statsråder strømmer til skjebnemøte

– Jeg tror du vet at jeg ikke har noen annen kommentar, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) til NTB på vei inn.

– Det blir viktig for meg å gå inn og styre landet og gjøre jobben min, avsluttet han da porten til slutt gikk opp.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) ønsket på sin side ikke å svare på spørsmål fra pressen. Fotografer fikk heller ikke lov til å ta bilder inn mot bygningen der Statsministerens kontor (SMK) ligger.

Spørsmålet om EUs fjerde energipakke, eller Ren energi-pakke, splitter regjeringen. Det skal trolig tas opp til drøfting på regjeringskonferansen, men det ventes ingen avgjørelse. Arbeiderpartiet vil innføre deler av pakken, Senterpartiet ønsker å avvise den blankt.

Kan ikke straffe Norge

Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad uttaler til NRK at hun mener det brudd på EØS-avtalen om EU straffer Norge for ikke å innføre de nye energireglene.

– Jeg er ikke villig til å være med på en analyse der EU skal få muligheten til å koble ulike områder opp mot hverandre. En sånn tenkning er ikke i tråd med EØS-avtalen, sier Arnstad til NRK.

Arnstad er ikke med på argumentet om at Norge er avhengig av et godt forhold til EU på andre områder.

– Stortinget har egentlig aldri tatt stilling til at det skal være mulig for EU å koble ulike områder opp mot hverandre. EØS-avtalen sier at hvis det er konflikt på ett område, så skal mottiltak knytte seg til det spesifikke området, ikke til andre områder.

– Storm i et vannglass

Norge beholder kontroll over energipolitikken selv om innfører EUs fjerde energipakke, sier Fornybar Norge-leder Åslaug Haga.

– Konflikten mellom Ap og Sp om fjerde energimarkedspakke er storm i et vannglass. EU-traktaten, som står over alle direktiver, slår klinkende klart fast at landene selv bestemmer sin energimiks, sier Haga, som også tidligere har ledet Senterpartiet, i en pressemelding.

Hun mener EUs energipolitikk preges av at alle medlemslandene er opptatt av nasjonal styring av kraftsektoren, og at det er i norsk interesse å opprettholde felles regelverk.

Haga avviser blankt at det nye regelverket og energibyrået Acer kan frata Norge kontroll over strømpolitikken.

– Vi vil fortsatt ha full kontroll over kraftressursene gjennom stort offentlig eierskap, samt fullstendig politisk styring av alle avgjørelser med betydning for energisikkerhet i Norge, sier hun.

Vekker oppsikt i EU

EU-landene har siden 2019 praktisert det samme regelverket som nå skaper strid, også kalt Ren energi-pakken – noe også Norge er forpliktet til gjennom EØS-avtalen.

Striden føyer seg inn i rekken av andre utspill, som å skrote kraftkabler til Danmark, holde igjen strøm i Norge når prisene er høye på kontinentet og ikke minst Frp-utspillet om å bruke norsk gass som forhandlingskort overfor EU.

– At sentrale norske politikere nå truer med å kutte kabler og gasseksport, og river i håndbrekket i klimakampen, blir møtt med hoderysting og vantro i Brussel, København, London, Berlin og andre europeiske hovedsteder, sier nestleder og ansvarlig for økonomisk politikk ved tankesmia European Policy Centre (EPC), Georg Riekeles.

Både Sveriges energiminister Ebba Busch og danske energiaktører har tidligere reagert kraftig på planene om å skrote to av fire kraftkabler til Danmark, noe også Arbeiderpartiet nå går inn for.

Nordmenn som jobber for den norske kraftbransjen i Brussel, bekrefter overfor NTB at saken har blitt en «snakkis».