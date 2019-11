Startet sammen med veilederne. Nå har de fått resultater som viser at de skreddersydde kreftvaksinene virker

Norwegian Tech Awards – hovedprisen Kandidat nr. 5: Vaccibody. Utvikling av skreddersydde kreftvaksiner. Ekstern vurdering: Sander J. Tufte, avdelingsdirektør for næringsliv og teknologi i Forskningsrådet, mener selskapets teknologi er unik.



– Vaccibody er et lifescience-selskap med unik teknologi og kompetanse som jobber med utvikling av nye immunterapier. Selskapet anses som ledende innen det raskt voksende feltet av individualisert kreftbehandling. Skreddersydde kreftvaksiner testes nå ut på kreftpasienter i Tyskland, forteller han.



Vaccibody har siden starten mottatt over 50 millioner kroner i ulike forskningsmidler fra Forskningsrådet, hovedsakelig næringsrettet FoU-støtte fra blant annet programmet BIA (Brukerstyrt innovasjonsarena) og Skattefunn. Selskapet har også hentet inn store summer fra private investorer. – Forskningsrådet gir støtte til forskningsbasert innovasjon i bedriftene med mål om nye eller forbedrede produkter og tjenester, og Vaccibodys teknologi og vaksineprodukter har et stort potensial for å redde mange pasienters liv, forteller Tufte. Norwegian Tech Awards: TU Media arrangerer årlig teknologikåringen Norwegian Tech Awards. En uavhengig jury kårer vinneren av hovedprisen tirsdag 19. november. Juryen består i år av: Lise Lyngsnes Randeberg, Tekna (juryleder). Alexandra Bech Gjørv, SINTEF. Morten Dæhlen, UiO. Håkon Haugli, Innovasjon Norge. Trond Markussen, Nito. Anne Borg, NTNU. Anne Kjersti Fahlvik, Forskningsrådet. Knut E. Sunde, Norsk Industri. Mette Vågnes Eriksen, Polyteknisk Forening. Jan M. Moberg, TU Media.

I Forskningsparken på Gaustad utvikler Vaccibody skreddersydde vaksiner som stimulerer immunforsvaret til å angripe kreftceller.

Tirsdag slapp biotekselskapet ferske resultater fra testingen av de skreddersydde vaksinene, som viser at de virker.

Nå er biotekselskapet kandidat til hovedprisen under Norwegian Tech Awards.

– Det er utrolig hyggelig å bli anerkjent, sier Michael Engsig, som er fersk daglig leder i selskapet.

Kollegaen Agnete Fredriksen har vært med siden starten og er forskningssjef i selskapet.

– Det er en veldig fin anerkjennelse av oss, sier hun.

Startet sammen med veilederne

Fredriksen tok doktorgrad i immunologi ved Universitetet i Oslo i 2007. Samme år startet hun Vaccibody sammen med veilederne, professorene Bjarne Bogen og Inger Sandlie. Teknologien i selskapet er tuftet på arbeid gjort i Bogens laboratorium på Rikshospitalet.

Kort fortalt har selskapet utviklet en vaksine som er kodet slik at den blir styrt til de cellene i kroppen som er optimale for å sette i gang en immunrespons. På denne måten blir vaksinen langt mer effektiv.

Teknisk Ukeblad omtalte Vaccibodys teknologi flere ganger i 2015. Da hadde de akkurat begynt å teste den første kreftvaksinen deres på mennesker.

Nå, fire år senere, er den kliniske studien avsluttet og de vet langt mer. De har til sammen vaksinert 34 kvinner med alvorlige forstadier til livmorhalskreft.

Ingen fikk alvorlige bivirkninger og pasientene ble også friskere. Hos pasientene så de det samme som de tidligere hadde sett i dyreforsøk. Det var raske og sterke immunresponser. Flesteparten av pasientene fikk mindre lesjoner, altså celler som har begynt en mulig utvikling mot kreft.

– Vi har veldig gode resultater. Vi ser at vaksinen gir de resultatene vi håpet på da vi designet den, forteller Fredriksen.

Resultatene av første runde med kliniske studier førte frem til et samarbeid med legemiddelgiganten Roche. Sammen skal de teste vaksinen til Vaccibody i kombinasjon med et legemiddel som Roche har utviklet på pasienter med senere stadier av livmorhalskreft.

Skreddersydde vaksiner

Deres nyeste satsing går ut på å lage skreddersydde vaksiner til den enkelte kreftpasient. Også her brukes grunnteknologien i selskapet.

De tar en prøve fra en pasients kreftsvulst for å kartlegge mutasjonene, så sammenlikner de med friske celler fra en blodprøve fra samme pasient. Dermed finner de kreftspesifikke mutasjoner hos hver pasient.

Så lager de en vaksine som skal treffe disse best mulig. Vaksinen skal stimulere immunforsvaret til å reagere mot de kreftspesifikke mutasjonene de har funnet hos den enkelte pasient.

– Vaksinen blir helt skreddersydd for hver pasient, sier Fredriksen.

Her drar de nytte av teknologien som gjør det mulig å produsere vaksiner raskere enn med andre teknologier.

Fredriksen forteller at teknologien de har utviklet ikke bare gir sterke immunresponser, men at den også er utviklet slik at den skal være rask å produsere til en relativt lav pris og at prosessen er robust.

– Alt det er på en måte sammenfattet i ett molekyl, sier hun.

Hun legger til at hovedformålet ikke bare er teknologisk utvikling, men også å hjelpe pasienter som lider av alvorlig sykdom.

– Det ser vi at vi gjør og det er ekstremt tilfredsstillende for oss som jobber for dette og som bruker dag og natt og lørdag og søndag, i tillegg til for dem som har satset pengene sine på dette, sier hun.

Selskapet startet en klinisk studie med de skreddersydde vaksinene i april 2018. Studien er blant de første i verden hvor en vaksine som er tilpasset individuelt blir testet på pasienter med kreftsvulster.

I juni ble immunresponsdata frigjort. Disse viser hvordan pasientenes immunforsvar blir påvirket av vaksinen.

– De viser at vi er best i verden foreløpig på å generere sterke immunresponser, sier hun.

Tirsdag denne uken slapp selskapet flere resultater fra den kliniske studien av de skreddersydde kreftvaksinene. De viser at vaksinen bidrar til å gjøre svulster fra flere ulike kreftformer mindre. De fant klinisk bedring hos halvparten av pasientene som fikk vaksinen.

– Det er mye håp rundt at dette skal kunne gi et gjennombrudd for kreftvaksinefeltet generelt. Vi er blant de aller første som kommer med data fra pasienter rundt dette, forteller Fredriksen.

Stor interesse fra investorer

Legemiddelbransjen er kjennetegnet av at det er et svært langt løp fra idé og frem til et kommersielt produkt som kan generere inntekter. I denne perioden trengs investorer som tør å satse.

De hentet tidligere i år inn 230 millioner kroner fra private investorer. I 2016 hentet de også inn 220 millioner.

– Interessen fra norske investorer er veldig stor, forteller Engsig.

De mener at de er en klar kandidat til hovedprisen under Norwegian Tech Awards.

– Vi har utviklet en teknologi som vi mener er veldig nyvinnende innen feltet vårt. Hele selskapet er tuftet på en høyteknologisk plattform. Vi har også etablert oss som et viktig navn langt utover Norges grenser, vi er blitt anerkjent som et av de ledende kreftvaksineselskapene internasjonalt, sier Fredriksen.