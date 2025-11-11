Video: Arash A. Nejad
Tirsdag kom den aller siste SL18-trikken til Oslo.
De to trikkedelene ble fraktet på skip til Drammen og derfra med spesialbygde vogntog til Sporveiens verksted på Grefsen i Oslo.
Derfra ble de vinsjet ned på trikkesporet.
En prosess som tar en drøy time.
Samferdsel
Siste SL18-trikk levert i dag – nå er alle de gamle ute av trafikk
Da den siste SL18-trikken kom til byen tirsdag, markerte den slutten på et ti år langt fornyingsprosjekt.
Mari Gisvold Solberg– Journalist
Arash Nejad– Fotojournalist
11. nov. 2025 - 14:40
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.