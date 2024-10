SpaceX' Falcon 9-rakett får tilbake flytillatelsen

I slutten av september fikk SpaceX ordre fra tilsynet om å granske hvorfor trinn to fra en Falcon 9 sviktet etter et oppdrag med Nasa-astronauter og kom ned utenfor den godkjente sikkerhetssonen i Stillehavet.

Det var tredje gang på like mange måneder at raketten ble satt på bakken.

Fredag sier tilsynet at de akseptert funnene og forslagene til tiltak etter granskingen, og at raketten dermed kan tas i bruk igjen. Granskingen av to andre uhell med raketten på oppdrag for satellittselskapet Starlink er avsluttet, opplyser FAA.