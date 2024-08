Snøkrabbedød er symptom på større endring i Beringhavet

Anslagsvis ti milliarder av snøkrabber forsvant fra Beringhavet i perioden 2018 til 2022. I Forskere har tidligere knyttet hendelsen til en marin varmebølge som fant sted i 2018 og 2019.

Ny forskning viser at dette bare er en del av forklaringen.

Kort sagt fører høyere vanntemperatur til at krabbenes forbrenning øker og at de i realiteten sulter i hjel. Bestandene i Beringhavet mellom Russland og Alaska migrerer til kaldere vann. På midten av 90-tallet ble den registrert i Barentshavet, og det drives nå fangst på norsk sokkel.

Ny forskning viser at krabbedøden bare er et symptom på en større endring i havklimaet. Deler av Beringhavet er i ferd med å bli mindre arktisk, ifølge NOAA Fisheries.

Forskerne knytter den plutselige kollapsen av snøkrabbebestanden til borealisering, som vil si at de økologiske forholdene i havområdet går fra å være arktiske til subarktiske. Menneskeskapte klimaendringer er grunnårsaken.

Endringen i havet gjør at arter som er tilpasset kaldt vann viker for arter som er tilpasset varmere vann. Forskerne venter at snøkrabbebestandene i Beringhavet vil fortsette å avta i fremtiden, og i løpet av 10 til 20 år vil arten være sjelden i den sørøstlige delen av havområdet.

Stor næring

Snøkrabbe er viktig for fiskerinæringen langs kysten av Alaska. Når krabbebestandene forflytter seg lenger nord, kan resultatet bli at det ikke lenger vil være grunnlag for krabbefiske her. Før bestandskollapsen solgte fiskerne krabbe til en verdi tilsvarende rundt 2,4 milliarder kroner årlig.

En analyse av endringene i havforholdene i perioden 1972 til 2022 viser at isdekket har blitt redusert og havbunnstemperaturer har økt. Dette har gitt endringer i bestandsutviklinger for plankton og fisk, som igjen påvirker krabbebestandene.

Endringene har gitt en økning i hoppekreps, økning i antatt dødelig sykdom hos snøkrabber, økning i algeoppblomstring i åpent vann om våren, større bestander av stillehavstorsk som jakter på snøkrabbe, og høyere sommertemperatur på havbunnen.

Beringhavet er i ferd med å bli subarktisk

Dette er ifølge NOAA Fisheries indikasjoner på at havområdet er i ferd med å bli subarktisk.

Mens det tidlig ble antatt at varmebølger var hovedårsaken til krabbedøden mener NOAA Fisheries-forskerne at dette antakeligvis ikke var den viktigste faktoren. Laboratoriestudier har vist at unge krabber er upåvirket av vanntemperaturer opp til åtte grader, mens temperaturdata viser at vannet ikke ble varmere enn dette i områdene krabbene lever i.

Men krabbene trakk seg sammen til mindre områder. Høyere temperatur antas å øke krabbenes forbrenning. Til sammen ga det en situasjon hvor det var for lite mat til å opprettholde bestanden.

Forskerne tror derfor at en kombinasjon av flere faktorer har bidratt til bestandskollapsen.

I 2022 sank havtemperaturen igjen, og det ble observert en økning i bestanden av unge snøkrabber. Det gir håp om at antallet krabber skal øke i løpet av de neste fem årene.

Forskerne tror likevel ikke at det er varig, og de mener at man allerede nå må tenke på hvordan man skal tilpasse seg endringer som på sikt vil bli varige.