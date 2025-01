Nyåret startet med snøfall, trafikkaos, kjeftbruk og urban unntakstilstand.

– Jeg blir oppgitt over folk som kjefter på brøytemannskapene som jobber døgnet rundt for å sikre best mulig framkommelighet på veiene våre. De gjør en enormt viktig jobb og får altfor lite kred for det.

Det sier professor Alex Klein-Paste, som jobber tett sammen med dem som eier og drifter veiene våre, som fylkeskommuner, Statens vegvesen og Nye Veier.

Brøyter 20 millioner kilometer i året

Han stusser over dem som klager over elendig brøytekapasitet, eller som hevder at det nesten ikke brøytes lenger.

– Faktum er at det brøytes over 20 millioner kilometer hvert år i Norge. Det er omtrent herfra til månen, 52 ganger. Og det er bare på riks- og fylkesveiene.

– Hvorfor skaper snømengdene som vi håndterte greit for noen tiår siden, kaos på veier og flyplasser nå?



– Går vi 20–30 år tilbake i tid, ser vi at snømengden over et år egentlig ikke har økt så mye. Endringen er at det faller mere snø på kort tid nå.

– Samtidig har samfunnet endret seg. Det bygges tettere. Der vi før hadde en tofeltsvei, kanskje en 2,5 meter grønn rabatt og en liten gang- og sykkelvei, har vi nå gjerne en tofelts sykkelvei ved siden av et opphøyd fortau, pluss et kollektivfelt. Kampen om plassen har aldri vært større. Mange steder finnes det ikke plasser å frakte vekk snøen til.

Kaos- eller utfordringer

– Og da blir det kaos?

– Ja, da blir det kaos. Jeg tror også at vi er veldig raske til å ta i bruk det ordet. Det betyr at det skjer noe vi som samfunn ikke kan, eller vil, akseptere. Jeg liker ordet utfordringer bedre. Dessuten, snakker vi om kaos i byene eller på riksveiene? Det er jo to totalt forskjellige problemstillinger.

Foto: Terje Bendiksby/NTB

Veivedlikeholdsekspert Klein-Paste sier det selvsagt oppleves både uakseptabelt og håpløst at man ikke kommer seg til jobb eller må ta skiene fatt på vei hjem. Men om du må velge hvor mye av skattepengene dine som skal brukes på vedlikehold, og hvor mye som skal gå til helse og skole, ville du kanskje ikke brukt alle pengene på den ene dagen du strevde for å komme deg på jobb?

Må tåle noen kaos-dager

– Samfunnet må akseptere noen dager med kaos. Å ha et stort apparat i beredskap for de verste snø-scenariene, som står stille 99 prosent av tiden, vil være en enorm sløsing med samfunnets penger. Prisen for å aldri oppleve snøkaos, eller utfordringer, vil bli altfor høy, sier professoren ved Institutt for bygg og miljøteknikk på NTNU.

Ny teknologi

Alex Klein-Paste er nederlenderen som dro til Svalbard som student, ble hektet på snøforskning og tok doktorgrad på vinterdrift av flyplasser. Nå jobber han med ny teknologi som skal gjøre drift og vedlikehold av norske vinterveier så smart og effektivt som mulig. Det handler om data-simuleringer, om overvåkning av kulverter med georadar, kameraer på biler, busser og inspeksjonsbiler og bruk av kunstig intelligens til å tolke bildene.

– Veinettet i Norge er 95.000 kilometer langt, med over 600.000 skilt og en halv million . Hvordan holde oversikt over alt dette og bestemme når det trengs vedlikehold? Det er grunnleggende spørsmål for dem som eier og drifter veiene. Ny teknologi kan hjelpe dem med å prioritere, sier forskeren.

Tenk på bilen og søppeldunken din

Nye, smarte teknologier er på vei, men det er mange faktorer som bidrar til krisestemning og unntakstilstand på vinterføret i starten av januar 2025. Noen av dem er faktisk du og jeg, folk selv, bilistene, ifølge Klein-Paste.

– Er bilen din skodd for vinterføre? Kjører du etter forholdene? Parkerer du bilen der den skal parkeres? Vi har et felles ansvar alle sammen, understreker han.

Tenk på den som skal brøyte utenfor hos deg klokka fire om natta og ikke har noe sted å legge snøen fordi din og andres biler står i veien. Eller tenk på søppeldunken din, er den tilgjengelig når det er snø? Alle kan gjøre sitt for å lette dette, oppfordrer snøforskeren.

Foto: Sølvi W. Normannsen/NTNU

Slipp blålys-etatene fram

De største utfordringene med store snøfall er fremkommelighet for blålysetatene. Altså den kritiske førsterekka med brannvesen, ambulanse og politi. Og så kommer nøkkelfunksjonene som hjemmetjenester og andre profesjonelle, som trenger å komme fram 24-7.

Har du noen råd for hvordan vi skal håndtere de neste store, raske snøfallene?



– Det handler om å ha en plan. Et helt grunnleggende spørsmål er: Hvor skal vi legge snøen? Det spørsmålet stilles for sjelden når man planlegger nye veier og anlegg. Det er en utfordring. Når brøytesjåførene jobber på de nye veiene og lurer på hvor de skal gjøre av snøen, er det egentlig litt for sent.

Bruke P-plasser som snødepot

Klein-Paste peker på utallige hindringer for de som jobber med snørydding. Om vi alle blir mer bevisst på omgivelsene rundt oss, vil vi se disse hindringene – og fjerne dem.

– En annen ting som jeg har sett lite av i Norge, er at parkeringsplasser kan stenges strategisk for å gi plass til snø. Dette skaper utfordringer for parkering, og det gjør litt vondt for bilistene.

– Allikevel, vi må veie ubehaget opp mot samfunnskritiske funksjoner. Det gjør de for eksempel i Ontario, Canada. Der har kommuner har en snølagringsplan som en del av brøyteplanen. En del områder er satt av på kart og blir strategisk stengt før snøfall.

Tre grunner til salting

I vinterlandet Norge saltes det på de viktigste veiene. Det er det mange som mener mye om. En av oppgavene til Alex Klein-Paste og kollegene hans er å skaffe oss forskningsbasert kunnskap om salting:

– Helt siden 50-tallet, da vi begynte med salting, er det to måter å drifte veier på i Norge. Enten fjerner man all snø og is så fort som mulig, slik at veien blir bar. En slik barvei-strategi er best for de mest trafikkerte veiene og veier med mye vekslende klima. På mindre trafikkerte veier aksepteres snø i veibanen, og eierne søker å vedlikeholde snølaget lengst mulig.

Dette er de tre viktigste grunnene til at veiene våre saltes:

Det saltes ved våt veibane for å hindre ulykker når vannet fryser.

Det saltes for å unngå at snø blir for kompakt, slik at det blir lettere å brøyte.

Det saltes for å smelte is som allerede er blitt glatt.

Forbereder det som kommer

Det er kanskje noe å tenke over neste gang du irriterer deg over brøytebilen som fjerner tørr nysnø og salter veien foran deg samtidig. Særlig salting for å hindre at snø blir kompakt, blir ofte kritisert. Der og da ville føret kanskje vært bedre uten saltet, men innsatsen skyldes ofte dagene som kommer.

– For hvordan blir føret om tre dager når det begynner å regne og 15.000 biler har kjørt over den kompakte snøen? spør Klein-Paste.