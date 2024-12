Snart blir det billigere å bytte batteri i elbiler enn motor i bensinbiler

Prisen på elbilbatterier har falt dramatisk de siste ti årene. Likevel er batteriet fortsatt den desidert dyreste komponenten og hovedårsaken til at elbiler fremdeles er dyrere å produsere enn bensinbiler.

Uansett om det er snakk om en ny eller brukt bil, kan dette skape usikkerhet hos kunder som vurderer om de skal velge elbil eller en tradisjonell bensinbil.

For dersom et batteri må byttes, kan det bli en kostbar affære for eieren. I dag er dette langt dyrere enn å bytte en bensinmotor.

Men nye tall fra en rekke analyseinstitutter får nå selskapet Recurrent, som er spesialisert på å samle data fra elbileiere, til å forvente en snarlig endring i dette forholdet.

Basert på analyser fra blant andre Goldman Sachs, RMI og Clean Energy Associate, har Recurrent beregnet at sammenlignet med prisene for elbilbatterier i 2020, vil kostnaden for å bytte batteri i en brukt elbil i 2024 være redusert med 25 prosent.

– Når vi når slutten av tiåret, når mange av dagens elbiler er ute av garantiperioden, bør ikke lenger usikkerheten rundt batteribytte skremme potensielle elbileiere bort, skriver Recurrent i en rapport.

På nivå med bensin

Recurrent anslår at prisen i 2030 for et standardbatteri til en elbil vil være bare 30 prosent av prisen i 2020. Dette tilsvarer en pris på rundt 350 danske kroner per kilowattime (kWh). En batteripakke på 75 kWh vil dermed kunne byttes for cirka 26.000 kroner.

Ifølge Recurrent vil prisen på elbilbatterier falle til 30 prosent av nivået i 2020. Illustrasjon: Recurrent

Til sammenligning koster det i dag ofte minst 20.000 danske kroner å bytte motor i en liten bensinbil i Danmark. For en vanlig mellomstor bensinbil kan prisen fort komme opp i mellom 30.000 og 50.000 kroner.

Elbileiere har imidlertid enda en fordel: Det har vist seg at batteriene ofte varer langt bedre enn tidligere antatt. De fleste elbilprodusenter garanterer nå at batteriet holder i minst 160.000 kilometer eller åtte år uten at kapasiteten reduseres til under 80 prosent.

Videre bruk for gamle batterier

Mange elbiler kjører imidlertid langt mer uten å oppleve slike kapasitetsfall. Et ekstremt eksempel er den tyske Tesla-eieren Hansjörg von Gemmingen-Hornberg, som har kjørt over 1,9 millioner kilometer i sin Tesla S. Han har skiftet batteripakken tre ganger, og hver av dem holdt til over 500.000 kilometer. Nyere batterityper, som litium-jernfosfat (LFP), forventes å vare enda lenger – kanskje opp til én million kilometer.

Mens en brukt bensinmotor har svært liten verdi etter 500 000 kilometer, kan et brukt elbilbatteri, selv med redusert kapasitet til 60-70 prosent, fortsatt ha betydelig verdi og selges videre.

– Ikke bare varer batteriene lenger enn forventet, det bør også bli billig å bytte dem eller gjenbruke lett brukte batterier til andre formål, skriver Recurrent.

Artikkelen ble først publisert hos Ingeniøren.